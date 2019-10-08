أكشاي كومار يطرح أغنية جديدة من فيلم Housefull 4



ونقل موقع "إنديا توداي" فيديو كليب الأغنية التي طرحت بعنوان Shaitan Ka Saala نقلا عن قناة يوتيوب الشركة المنتجة للفيلم "تي سيريس"، الذي يعد الجزء الرابع من سلسلة أفلام "هاوس فول" الشهيرة.



ونجح فيديو كليب الأغنية في تحقيق نسب مشاهدات عالية على موقع يوتيوب تقترب من 10 ملايين مشاهدة خلال يومين فقط من طرحها رسميا.



يأتي ذلك بعد نشر النجم أكشاي كومار للملصقات الرسمية لفيلمه الجديد Housefull 4، استجابة منه للحملة الواسعة من المطالبات التي نظمها عشاقه على تويتر وطالبت بنشر البوستر الرسمي للجزء الرابع من السلسلة الشهيرة.



وكان قد أنتشر هاشتاج بشكل كبير في الأسابيع الماضية على موقع التغريدات تويتر، يطالب من خلاله عشاق النجم الهندي، بنشره للبوستر الرسمي الأول لفيلمه المرتقب Housefull 4.



وذكر موقع "إنديا توداي" أن هاشتاج #WeWantHousefull4Poster تصدر قوائم البحث على جوجل بالهند، وأصبح الأكثر تداولا بالهند على موقع تويتر في الأسابيع الماضية كمطالبة من عشاق أكشاي كومار بنشر أول بوستر للفيلم المنتظر بشدة.



وقال الموقع الهندي، أنه من المنتظر طرح الفيلم خلال شهر من الآن، وسيكون الجزء المرتقب من فيلم Housefull، هو الرابع في السلسلة الشهيرة التي طرح جزئها الأول بصالات العرض في عام 2010، وطرح الجزء الثاني في عام 2012، ثم طرح الجزء الثالث منه في عام 2016.







طرح النجم الكبير أكشاي كومار فيديو كليب لأغنية جديدة من فيلمه الجديد المنتظر Housefull 4، عبر حسابه الخاص على موقع التغريدات تويتر.