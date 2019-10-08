فيديا بالان تتلقى دعوة من جامعة لندن الإمبراطورية للحديث عن فيلمها الجديد



وذلك وفقا لموقع "إنديا توداي"، حيث ستتحدث فيديا عن الفيلم المستوحى من قصة حياة عالمة الرياضيات الهندية الشهيرة Shakuntala Devi.



واختير لمهمة إخراج الفيلم، المخرج "أنو مينون" ومن المقرر طرحه قريبا في صالات العرض السينمائية بحلول عام 2020.



وكان أول ظهور لعالمة الرياضيات الهندية الشهيرة Shakuntala Devi، وهي في عمر الخامسة، حين قامت بحل مسائل رياضيات مخصصة للشباب في عمر الـ 18.



وبالرغم من عدم تلقيها للتعليم المناسب ضمنت لها موهبتها الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1982.



وبجانب موهبته الفذة في علوم الرياضيات، عرفت العالمة الهندية Shakuntala Devi، بكونها خبيرة في علوم الفضاء ومؤلفة لكتب الطبخ، ورائية.



وسافرت Shakuntala Devi حول العالم لنشر علومها بالرياضيات، وقدمت العديد من المحاضرات بعدد كبير من الدول.



وفي بيان سابق لها، عبرت النجمة فاديا بالان عن حماستها وسعادتها بتجسيد شخصية العالمة المشهور باسم Human Computer، وأنها ستبذل ما في وسعها لتجسيدها على الشاشة الفضية بالطريقة التي تستحقها.



وكان قد أعلن منتج الفيلم تاران أدراش عن انضمام النجمة الشابة "سانيا مالهوترا" لفيلم النجمة فيديا بالان Shakuntala Devi.



وقال الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية أن النجمة الشابة "سانيا مالهوترا" ستجسد شخصية ابنة العالمة الهندية Shakuntala Devi ضمن أحداث الفيلم.



تلقت نجمة بوليوود فيديا بالان دعوة من جامعة لندن الإمبراطورية London imperial college، للحديث عن فيلمها الجديد Shakuntala Devi أمام طلبة الجامعة من مختلف الأجناس.