الزمالك يحاول إنهاء صفقة نجم بيراميدز

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فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز للتعاقد معه في الفترة المقبلة سواء على صعيد ميركاتو الشتاء أو الصيف بعد المستويات المميزة التي قدمها.



وجاءت رغبة الزمالك في التعاقد مع جابر ليحل محل حازم إمام في الجبهة اليمنى بعد الاستقرار على رحيله عن الفريق.



وجاء موقف جابر بالموافقة على العودة من جديد إلى الزمالك لكنه طلب من الإدارة بإنهاء الاتفاق مع مسئولي بيراميدز بعدما رفضوا في وقت سابق بيعه وتمسكوا ببقائه خلال الموسم الجاري، ووافق اللاعب على تخفيض مطالبه المالية وعقده الذي يحصل عليه مع بيراميدز حاليًا بقيمة 24 مليون جنيه.



وانضم جابر مؤخرا لقائمة المنتخب الوطني في المعسكر الحالي تحت قيادة حسام البدري الذي يضع عليه ثقة كبيرة.