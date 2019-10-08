ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يحاول إنهاء صفقة نجم بيراميدز

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:08 م
Advertisements
الزمالك يحاول إنهاء صفقة نجم بيراميدز
عمر جابر
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements
فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز للتعاقد معه في الفترة المقبلة سواء على صعيد ميركاتو الشتاء أو الصيف بعد المستويات المميزة التي قدمها.

وجاءت رغبة الزمالك في التعاقد مع جابر ليحل محل حازم إمام في الجبهة اليمنى بعد الاستقرار على رحيله عن الفريق.

وجاء موقف جابر بالموافقة على العودة من جديد إلى الزمالك لكنه طلب من الإدارة بإنهاء الاتفاق مع مسئولي بيراميدز بعدما رفضوا في وقت سابق بيعه وتمسكوا ببقائه خلال الموسم الجاري، ووافق اللاعب على تخفيض مطالبه المالية وعقده الذي يحصل عليه مع بيراميدز حاليًا بقيمة 24 مليون جنيه.

وانضم جابر مؤخرا لقائمة المنتخب الوطني في المعسكر الحالي تحت قيادة حسام البدري الذي يضع عليه ثقة كبيرة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قائمة المنتخب الوطنى عمر جابر بيراميدز وطنطا بيراميدز
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status