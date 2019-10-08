شرطة لندن تعتقل أكثر من 300 شخصًا بسبب احتجاجات التغير المناخي

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نفذت شرطة لندن أكثر من 300 عملية اعتقال فيما واصل المحتجون على التغير المناخي، الذين وصفهم رئيس الوزراء بوريس جونسون "قشور غير متعاونة"، عصيان مدني دام أسبوعين للضغط من أجل بذل المزيد من الجهد لحماية البيئة.



ويوم الاثنين، اتخذت مجموعة تمرد الانقراض نشاطها في العديد من البلدان بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والنمسا وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا أثناء الضغط على السياسيين للمضي قدمًا في خفض انبعاثات الكربون.



والاحتجاجات هي آخر مرحلة في حملة عالمية من أجل اتخاذ خطوات أكثر صرامة وسرعة ضد تغير المناخ بتنسيق من قبل المجموعة، التي برزت في شهر أبريل عندما ازدهرت حركة المرور في وسط لندن لمدة 11 يومًا.



وقالت شرطة لندن: "أن 319 اعتقالات تمت بنهاية يوم الاثنين وانتقد جونسون النشطاء".



وقال متحدثًا في حدث مساء الاثنين: "أخشى أن رجال الأمن لا يريدون مني أن أذهب الليلة لأنهم قالوا أن الطريق كان مليئًا بالقشور غير المتعاونة"، مستخدمًا مصطلحًا عامًا بريطانيًا للمتظاهرين الإيكولوجيين.



وأضاف: "وقالوا أن هناك بعض المخاطرة بأن أتعرض للبيض".



"نحن فقط أشخاص عاديون نحاول التعبير عن خيبة أملنا العميقة بشأن بطء عملية حدوث تغيّر المناخ، حيث لا تستمع الحكومة فعليًا، ولا تمضي قدمًا بالفعل في النطاق الذي يجب اتخاذها. "



وتريد المجموعة من بريطانيا تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025 بدلًا من هدف الحكومة لعام 2050.

