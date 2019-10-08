ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياسمين الخطيب توجه رسالة لمحمد صلاح.. ونشطاء: يابختك

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:27 م
Advertisements
ياسمين الخطيب توجه رسالة لمحمد صلاح.. ونشطاء: يابختك
ياسمين الخطيب مع محمد صلاح
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ياسمين الخطيب تتصدر تريندات "جوجل"، بعدما نشرت الكاتبة والفنانة الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة لها مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وعلقت ياسمين الخطيب بعد لقائها بصلاح في إحدى الحفلات: وأخيراً التقينا.. محمد صلاح أفضل رجال العام 2019.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها، علق أحد الأشخاص على صورة ياسمين الخطيب ومحمد صلاح قائلًا: "يا بختك يا ابو صلاح معاك كائن الياسمين اجمل كائن ع الارض".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ياسمين الخطيب منتخب مصر محمد صلاح ليفربول كاتبة انستجرام ياسمين الخطيب اعلامية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status