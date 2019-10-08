ياسمين الخطيب توجه رسالة لمحمد صلاح.. ونشطاء: يابختك

ياسمين الخطيب تتصدر تريندات "جوجل"، بعدما نشرت الكاتبة والفنانة الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة لها مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.





وعلقت ياسمين الخطيب بعد لقائها بصلاح في إحدى الحفلات: وأخيراً التقينا.. محمد صلاح أفضل رجال العام 2019.





ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها، علق أحد الأشخاص على صورة ياسمين الخطيب ومحمد صلاح قائلًا: " يا بختك يا ابو صلاح معاك كائن الياسمين اجمل كائن ع الارض".



