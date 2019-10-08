منتخب ألمانيا يستعد لمواجهة الأرجنتين بـ13 لاعبًا

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قاد المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف، في ملعب نادي بروسيا دورتموند، مساء أمس الإثنين، تدريبًا للمنتخب بمشاركة 12 لاعبًا فقط بالإضافة إلى حارس المرمى مانويل نوير.



وكما كان متوقعًا، غاب عن التدريب تيمو فيرنر، مهاجم لايبزج؛ بسبب إصابته بإنفلونزا، وإيلكاي جويندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي؛ بسبب إصابته بتمزق عضلي.



يأتي هذا التدريب استعدادًا للمباراة الودية التي سيخوضها «المانشافت» أمام نظيره الأرجنتيني في ملعب دورتموند غدًا، وكذلك استعدادًا لمباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإستوني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في العاصمة الإستونية تالين يوم الأحد المقبل.



ويعاني لوف في تلك الأثناء من كثرة الغيابات بين صفوف المنتخب التي وصلت إلى عشرة لاعبين مصابين.

وهناك احتمالات بتمكن فيرنر وجويندوجان من العودة للعب في مباراة إستونيا.



وخاض اللاعبون ماركو رويس ويوناتان تاه والحارس مارك-أندريه تير شتيجن وبيرند ليو تدريبًا لإعادة الإحماء من داخل الفندق الذي يقيم فيه الفريق.



وكان لوف أعلن ضم كل من روبين كوخ من فرايبورج وزباستيان رودي من هوفنهايم، لكن من المتوقع أن ينضم اللاعبان المدافعان إلى المنتخب، ظهر مساء اليوم الثلاثاء، ليشاركا في التدريب الختامي قبل لقاء الأرجنتين.



