تعرف على مواصفات سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
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طرحت شركة "إنفينيتي" اليابانية نموذجها الجديد من سيارات QX50، حيث تعتبر السيارة الجديدة من أشهر المركبات الرباعية الدفع الفارهة المتواجدة بالأسواق.
وبحسب قناة روسيا اليوم بالعربي، جاءت QX50 بهيكل أنيق وبشبك أمامي عريض مطلي بالكروم، بالإضفة إلى مصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، ومزود بعجلات رياضية.
وعن مقصورة السيارة الرئيسية؛ فأتت بمقاعد مريحة تتسع لـ5 أشخاص، مغطاة بجلد الأنتارا الفاخر والمريح، وتزينت بعناصر من الخشب والكروم، كما حصلت السيارة الجديدة على واجهة قيادة متطورة مزودة بـ 3 شاشات، اثنتان تعملان باللمس في منتصفها، وأخرى قبالة السائق.
وحصلت QX50 الجديدة على نظام لعرض البيانات على الزجاج قبالة السائق، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات والسرعات العالية، وكاميرات تعرض محيطها بالكامل، وحساسات لقياس المسافات.
وكشفت الشركة عن محرك توربيني بأربع أسطوانات تعمل من خلاله السيارة، بعزم 286 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، بمقدورهما زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 6.3 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 230 كلم/ساعة
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