الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 8/10/2019 بالمملكة العربية السعودية، محذرة من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، حيث تمنع الرؤية وخاصة بمنطقة جازان وعسير ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
ونصحت الأرصاد الجوية، في بيانها المواطنين بتوخي الحذر من حالة الطقس السيئة التي تجتاح المناطق وخاصة قاطني مناطق القصيم والرياض والشارقة والمرتفعات الجنوبية والغربية
وأكدت الأرصاد أن درجاة الحرارة العظمى في الممكلة تصل لـ 42 وتسجل الصغرى 16 درجة مئوية.
وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس خلال ساعات الليل يجتاح الضباب سماء المملكة، وفي الصباح الباكر تصل الشبورة الكثيفة للشرقية والمرتفعات الجنوبية والغربية.
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