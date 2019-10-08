بنزيما يفاجئ ريال مدريد بقرار جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد وصل مع نجمه كريم بنزيما إلى طريقة مميزة للتفاوض بشأن تحسين عقده مع الفريق.





وفقاً لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع "الملكي" حتى صيف 2022.





وأشار إلى أن راتب المهاجم الفرنسي في العقد الجديد سيصل إلى 11 مليون يورو سنوياً.





يذكر أن العقد الحالي لبنزيما مع "الميرنغي" ينتهي في صيف 2021، وبراتب سنوي يقارب 8 ملايين يورو.

ويعد بنزيما الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سانتياغو برنابيو صوب يوفنتوس في صيف 2018.