"عين شمس" تعقد اجتماعا تنسيقيا لمسابقة "أفضل جامعة" على مستوى مصر



كما حضر أ.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د عبد الفاتح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ. سمير عثمان أمين عام الجامعة وأ.د رشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة والسادة وكلاء الكليات والامناء المساعدين.



يأتي الاجتماع التنسيقى الاول لمسابقة أفضل جامعة من خلال مشاركة الجامعة فى إستمارة المسابقة حيث تم إستعراض المعايير الاسترشادية وما تم إستكماله من معايير ودراسة إمكانية إصدار كتيب عام عن الجامعة وكيفية إعداده وتحديد دور كل قطاع فيما يخصه ودور الكليات وإستعراض جدول الزيارة صرح بذلك ا.سمير عثمان امين عام الجامعة.



وأضاف أن الزيارة المرتقبة للجنة التقييم للمسابقة من المقرر ان تكون فى 15 من اكتوبر الجارى وتنظم المسابقة وفقا لعدة معايير منها مدى جاهزية المدرجات والمعامل وورش العمل والمعامل وتوفر التجهيزات والمعدات والخامات المطلوبة لحسن قيامها بدورها والمكتبات الجامعية سواء المركزية أو مكتبات الكليات ومدى استيعابها للطلاب وتوفير أحدث المراجع بها في شتى التخصصات والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومدى وجود تواصل يكفل نقل الخبرات والاسهام بفعالية فى تكوين شخصيات الطلاب وتقديم اوجه الرعاية لهم من الاساتذة.





كما تتضمن معايير المسابقة أيضا المدن الجامعية وإمكانياتها والتجهيزات بها والتغذية المقدمة فيها وتوفير أجواء مناسبة للطلاب والرعاية الطلابية والانشطة الطلابية المختلفة سواء على مستوى كل كلية او على مستوى الجامعات والرعاية الطبية المقدمة ومدى رضا الطلاب عنها بالاضافة الى معايير المظهلر الجمالى والشكل العام لمبانى الجامعة والحرم الجامعى ونسبة وجود المساحات الخضراء بالحرم ومراعاة البعد البيئى ومدى ملاءمة المبانى لأداء وظيفتها وتوفر شروط الامان والسلامة المختلفة بها وتنظيم دخول وخروج الطلاب من البوابات الجامعية وكيفية تحركهم داخل الحرم الجامعى ووجود اماكن مخصصة لمتحدى الاعاقة لتسهيل حركتهم داخل الحرم الجامعى.

عقدت جامعة عين شمس، اجتماعا تنسيقيا لمسابقة أفضل جامعة على مستوى الجامعات المصرية، من حيث الجاهزية لاستقبال العام الجامعي الدراسى الجديد 2019-2020، وذلك بحضور وأ.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.