25 نوفمبر.. "العربية وقضايا الترجمة الآن" المؤتمر الثالث لقسم اللغة العربية بألسن عين شمس

صرحت بذلك أ.د.نجوى عمر، رئيسة مجلس قسم اللغة العربية.



وأضافت أن المؤتمر يسعى إلى وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص والمساءلة علي المستوى الآكاديمي، وذلك بتقديم الدراسات والأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا وحضاريا، علي أساس منهجي سليم، بهدف تبادل الخبرات العلمية ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية والإستقلال الفكرى ؛ وتحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية وثقافات العالم في الحاضر والمستقبل.

يستعد قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، لتنظيم مؤتمره الدولي الثالث بعنوان "العربية وقضايا الترجمة الآن"، تحت رعاية أ.د. سلوى رشاد، عميدة الكلية، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر 2019.