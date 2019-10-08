أردوغان: تركيا تلعب دورًا بناءً في البلقان

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أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ترغب في مواصلة مساعدة دول البلقان على حل مشاكلها القديمة من خلال الحوار والتعاون.



قال أردوغان يوم الاثنين في بلغراد إن تركيا ستستمر في لعب "دور بناء" في تعزيز الاستقرار في البلقان حيث تحتفظ بنفوذ تاريخي ناشئ عن الحكم العثماني الذي استمر قرون.



يقوم أردوغان بزيارة تستغرق يومين إلى صربيا، حيث ستقوم تركيا وصربيا والبوسنة بافتتاح بدء العمل على طريق سريع إقليمي رئيسي يربط بين بلغراد وعاصمة البوسنة سراييفو.



تتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع البوسنيين - وهم مسلمون بشكل أساسي - في كل من صربيا والبوسنة.



وصف رئيس صربيا ألكساندر فوتشيتش العلاقات مع تركيا بأنها "ربما الأفضل في التاريخ الحديث".

