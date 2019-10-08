رئيس الزمالك يكشف عن رد فعله اذا انتقل كهربا للأهلي





وأضاف :"إذا كان هناك لاعب في صفوف الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه في الموسم سأدفع له 40 مليون، وأحصل على نصف فريق الأهلي في الزمالك".

وكانت تقارير إعلامية ورئيس الزمالك قد أشاروا عن إقتراب محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي حالياً والذى رحل عن نادى الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من الإنتقال للنادى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.