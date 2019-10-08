رئيس الزمالك يكشف عن رد فعله اذا انتقل كهربا للأهلي
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:53 ص
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محمد جمال
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تحدث مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عن الصفقة المنتظرة للنادى الأهلي والتى تؤكدها التقارير الإعلامية، أن القلعة الحمراء أصيحت قريبة من التعاقد مع نجم الزمالك السابق.
وتحدث منصور رئيس القلعة البيضاء عبر إتصال هاتفي على قناة الحدث، قائلاً :" لو كهربا راجل يروح الأهلي، إذا إنضم للأهلم سأقوم بضم نصف لاعبو الأهلي للزمالك".
وأضاف :"إذا كان هناك لاعب في صفوف الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه في الموسم سأدفع له 40 مليون، وأحصل على نصف فريق الأهلي في الزمالك".
وتحدث منصور رئيس القلعة البيضاء عبر إتصال هاتفي على قناة الحدث، قائلاً :" لو كهربا راجل يروح الأهلي، إذا إنضم للأهلم سأقوم بضم نصف لاعبو الأهلي للزمالك".
وأضاف :"إذا كان هناك لاعب في صفوف الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه في الموسم سأدفع له 40 مليون، وأحصل على نصف فريق الأهلي في الزمالك".
وكانت تقارير إعلامية ورئيس الزمالك قد أشاروا عن إقتراب محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي حالياً والذى رحل عن نادى الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من الإنتقال للنادى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وكان الزمالك قد تعادل أمس أمام نادى أف سي مصر بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصري، ويستعد الأبيض لمواجهة النادى الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري
وكان الزمالك قد تعادل أمس أمام نادى أف سي مصر بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصري، ويستعد الأبيض لمواجهة النادى الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري
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