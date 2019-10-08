أحمد رزق: البطولات في فيلم "الممر" جعلت المشاهدين يشعرون بقيمة الجيش المصري
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
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نعيم يوسف
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قال الفنان أحمد رزق، أحد أبطال فيلم الممر، إن إظهار النكسة والهزيمة في الفيلم كان أمرا جيدا لأنه المشاهد يظل متابعا الأحداث، وعندما يأتي وقت إطلاق النار كان الجمهور يصفق لأنه تفاعل مع الفيلم.
وأضاف "رزق"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه هي الدرامان بها الجيد وبها السيء، لافتا إلى أن نموذج شخصية الصحفي نموذج جيد لأنه أراد التطهر من أفعاله.
وتابع أن مسألة الكوميديا في الفيلم لم تكن تحدث لولا المخرج شريف عرفة، مؤكدا أن الكوميديا في هذه النوعية الجادة من الأفلام أسهل من الأفلام الكوميدية، لأن الأجواء الجادة تسهل الضحك لدى الناس.
وأشار إلى أن الكوميديا إذا زادت عن الحد سوف تؤدي إلى العكس، والمخرج هو الذي يقرر مساحة الكوميديا في الفيلم، موضحا أنه اكتشف فيما بعد أن بعض المشاهد الخاصة به تم حذفها، ولكنه لم يشعر أن شيئا ما غاب عن الفيلم، وهو يثق جدا في المخرج شريف عرفة، لأنه يستطيع أن يزن الفيلم بميزان من ذهب.
ولفت إلى أن الفيلم عرض بطولة واحدة من بطولات حرب الاستنزاف، وهذه الفترة كانت مليئة بالبطولات، لافتا إلى أن المشاهدين "حسوا بقيمة الجيش المصري"، مشيرا إلى أن الكثير يعرفون قيمته، ولكن توقيت عرضه على شاشات التلفزيون كان نموذجي لأننا جميعا ييجب أن نضع أيدينا في يدي بعض ونتكاتف.
وأضاف "رزق"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه هي الدرامان بها الجيد وبها السيء، لافتا إلى أن نموذج شخصية الصحفي نموذج جيد لأنه أراد التطهر من أفعاله.
وتابع أن مسألة الكوميديا في الفيلم لم تكن تحدث لولا المخرج شريف عرفة، مؤكدا أن الكوميديا في هذه النوعية الجادة من الأفلام أسهل من الأفلام الكوميدية، لأن الأجواء الجادة تسهل الضحك لدى الناس.
وأشار إلى أن الكوميديا إذا زادت عن الحد سوف تؤدي إلى العكس، والمخرج هو الذي يقرر مساحة الكوميديا في الفيلم، موضحا أنه اكتشف فيما بعد أن بعض المشاهد الخاصة به تم حذفها، ولكنه لم يشعر أن شيئا ما غاب عن الفيلم، وهو يثق جدا في المخرج شريف عرفة، لأنه يستطيع أن يزن الفيلم بميزان من ذهب.
ولفت إلى أن الفيلم عرض بطولة واحدة من بطولات حرب الاستنزاف، وهذه الفترة كانت مليئة بالبطولات، لافتا إلى أن المشاهدين "حسوا بقيمة الجيش المصري"، مشيرا إلى أن الكثير يعرفون قيمته، ولكن توقيت عرضه على شاشات التلفزيون كان نموذجي لأننا جميعا ييجب أن نضع أيدينا في يدي بعض ونتكاتف.
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