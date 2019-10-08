تعرف على تفاصيل مبادرة "أنا هتعلم"
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:49 ص
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نعيم يوسف
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قال أيمن حجازي، رئيس مجموعة شركات "أليانز"، في مصر، إن مبادرة "أنا هتعلم" التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع "اليونيسيف"، مهمة جدا، ليس فقط لأنها مبادرة مجتمعية وإنما هي هدف لتحديات جميعنا يعلم أنها تواجه المجتمع المصري.
وأضاف "حجازي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن "اليونيسيف"، مؤسسة غير هادفة للربح وتهتم بقطاع الأطفال على الأخص، لافتا إلى أن المبادرة أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وتابع رئيس مجموعة شركات "أليانز"، في مصر، أن 34% من تعداد السكان أقل من 15 سنة، وهي نسبة مرتفعة، لافتا إلى أن مصر لديها قوة هائلة من القوة البشرية، وهذه ميزة، ولكنهم يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التعليم المناسب، لافتا إلى أن 9% من نسبة الـ34 % لا يذهبوت إلى التعليم بسبب عمالة الأطفال.
وأوضح أن وزارة التضامن تقدم مساعدات مالية للأسر من أجل ترك الأطفال يلتحقون بالمدارس، وتقوم مؤسسة اليونيسيف بضبط هذه العملية لكي تذهب الأموال في مجالها المطلوب، بنما تقوم شركة "أليانز" بتقديم المساعدات المالية لـ"اليونيسيف" لكي يستطيعوا القيام بدورهم.
ولفت إلى أن الشركة لديها مبادرات اجتماعية كثيرة، ولكنهم يركزون حاليا على مبادرة "أنا هتعلم"، لأنهم يرغبون في أن تكون المبادرة ذات جدوى، مشيرا إلى أنهم يقومون بمبادرات أخرى ومنها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف "حجازي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن "اليونيسيف"، مؤسسة غير هادفة للربح وتهتم بقطاع الأطفال على الأخص، لافتا إلى أن المبادرة أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وتابع رئيس مجموعة شركات "أليانز"، في مصر، أن 34% من تعداد السكان أقل من 15 سنة، وهي نسبة مرتفعة، لافتا إلى أن مصر لديها قوة هائلة من القوة البشرية، وهذه ميزة، ولكنهم يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التعليم المناسب، لافتا إلى أن 9% من نسبة الـ34 % لا يذهبوت إلى التعليم بسبب عمالة الأطفال.
وأوضح أن وزارة التضامن تقدم مساعدات مالية للأسر من أجل ترك الأطفال يلتحقون بالمدارس، وتقوم مؤسسة اليونيسيف بضبط هذه العملية لكي تذهب الأموال في مجالها المطلوب، بنما تقوم شركة "أليانز" بتقديم المساعدات المالية لـ"اليونيسيف" لكي يستطيعوا القيام بدورهم.
ولفت إلى أن الشركة لديها مبادرات اجتماعية كثيرة، ولكنهم يركزون حاليا على مبادرة "أنا هتعلم"، لأنهم يرغبون في أن تكون المبادرة ذات جدوى، مشيرا إلى أنهم يقومون بمبادرات أخرى ومنها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
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