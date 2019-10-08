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الذهب يتراجع والدولار يحاول التعافي أمام الجنيه المصري (التفاصيل الكاملة)

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
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الذهب يتراجع والدولار يحاول التعافي أمام الجنيه المصري (التفاصيل الكاملة)
الذهب والدولار
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"تراجع الذهب، 
تواصل اسعار الذهب التراجع فى مصر وعلى المستوي العالمي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8-10-2019، وذلك فى ظل حالة من التذبذب يمر بها سعر الذهب على مستوى العالم بجانب حالة الركود التى يمر بها السوق المصري فى الوقت الحالي لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

عيار 18 سجل  587.35 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 783.12 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,482  جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل   587.35 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685.24 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  783.12  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

773 إلى 775

عيار 22 

708 إلى 710

عيار 21

676 إلى 678

عيار 18

579 إلى 581

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

386 إلى 387

الأونصة

24.027 إلى 24.098

الجنيه الذهب

5,408 إلى 5,424

الكيلو

772.271 إلى 774.857


متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 783.12جنيه      

 48.04$

سعر الذهب عيار 22

 717.86جنيه

 44.04$

اسعار الذهب عيار 21

685.24جنيه       

42.04$

اسعار الذهب عيار 18

 587.35جنيه

36.03$

سعر الذهب عيار 14

456.82جنيه

28.02$

سعر الذهب عيار 12

391.56جنيه

24.02 $

سعر الذهب عيار 9

293.69جنيه

18.01 $

اسعار أوقية الذهب

24,355 جنيه

1,494 $

اسعار جنيه الذهب

5,482 جنيه

336.28 $

اسعار كيلو الذهب

783,696 جنيه

48,039 $


متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

6 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

5 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

4 أكتوبر

789.13

690.50

591.86

460.33

394.56

3 أكتوبر

789.61

690.93

592.22

460.61

394.81

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54


أسعار الدولار اليوم في مصر
تحاول اسعار الدولار التعافي أمام الجنيه المصري لتصاب التعافى البطئ وترتفع بنحو قرش واحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019، مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بأعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

أسعار الدولار خلال الشهر السابق
كشف البنك المركزي، عن أن أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات  شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات.

أسعار الدولار في البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

16.2421

16.3673

سعر الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

سعر الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

سعر الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫27

16.37

سعر الدولار في بنك عودة

16.26

16.36


أسعار الحديد اليوم

تراجعت أسعار الحديد اليوم في كل الشركات بقيمة تتراوح من 600 جنيه إلى 700 جنيه في بعض الشركات، حيث تراجع سعر الطن بحديد عز إلى 11200 جنيه مقابل 11850 جنيهًا خلال شهر سبتمبر الماضي، الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.


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