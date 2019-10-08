الذهب يتراجع والدولار يحاول التعافي أمام الجنيه المصري (التفاصيل الكاملة)
متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
773 إلى 775
عيار 22
708 إلى 710
عيار 21
676 إلى 678
عيار 18
579 إلى 581
عيار 14
453 إلى 455
عيار 12
386 إلى 387
الأونصة
24.027 إلى 24.098
الجنيه الذهب
5,408 إلى 5,424
الكيلو
772.271 إلى 774.857
متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
783.12جنيه
48.04$
سعر الذهب عيار 22
717.86جنيه
44.04$
اسعار الذهب عيار 21
685.24جنيه
42.04$
اسعار الذهب عيار 18
587.35جنيه
36.03$
سعر الذهب عيار 14
456.82جنيه
28.02$
سعر الذهب عيار 12
391.56جنيه
24.02 $
سعر الذهب عيار 9
293.69جنيه
18.01 $
اسعار أوقية الذهب
24,355 جنيه
1,494 $
اسعار جنيه الذهب
5,482 جنيه
336.28 $
اسعار كيلو الذهب
783,696 جنيه
48,039 $
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
7 أكتوبر
782.70
684.88
587.03
456.58
391.35
6 أكتوبر
789.09
690.47
591.82
460.30
394.54
5 أكتوبر
789.09
690.47
591.82
460.30
394.54
4 أكتوبر
789.13
690.50
591.86
460.33
394.56
3 أكتوبر
789.61
690.93
592.22
460.61
394.81
2 أكتوبر
788.28
689.76
591.22
459.14
394.14
1 أكتوبر
775.53
678.61
581.66
452.40
387.77
30 سبتمبر
770.90
674.56
578.19
449.70
358.45
29 سبتمبر
785.08
686.96
588.82
457.97
392.54
28 سبتمبر
785.08
686.96
588.82
457.97
392.54
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
سعر الدولار في البنك المركزي
16.2421
16.3673
سعر الدولار في بنك مصر
16.23
16.33
سعر الدولار في البنك الأهلي
16.23
16.33
سعر الدولار في بنك القاهرة
16.23
16.33
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.24
16.34
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.24
16.34
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16٫27
16.37
سعر الدولار في بنك عودة
16.26
16.36
أسعار الحديد اليوم
تراجعت أسعار الحديد اليوم في كل الشركات بقيمة تتراوح من 600 جنيه إلى 700 جنيه في بعض الشركات، حيث تراجع سعر الطن بحديد عز إلى 11200 جنيه مقابل 11850 جنيهًا خلال شهر سبتمبر الماضي، الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.
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