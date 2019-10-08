الذهب يتراجع والدولار يحاول التعافي أمام الجنيه المصري (التفاصيل الكاملة)

"تراجع الذهب،

تواصل اسعار الذهب التراجع فى مصر وعلى المستوي العالمي خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8-10-2019، وذلك فى ظل حالة من التذبذب يمر بها سعر الذهب على مستوى العالم بجانب حالة الركود التى يمر بها السوق المصري فى الوقت الحالي لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

عيار 18 سجل 587.35 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 783.12 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,482 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.35 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685.24 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 783.12 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 773 إلى 775 عيار 22 708 إلى 710 عيار 21 676 إلى 678 عيار 18 579 إلى 581 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 386 إلى 387 الأونصة 24.027 إلى 24.098 الجنيه الذهب 5,408 إلى 5,424 الكيلو 772.271 إلى 774.857



متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 783.12جنيه 48.04$ سعر الذهب عيار 22 717.86جنيه 44.04$ اسعار الذهب عيار 21 685.24جنيه 42.04$ اسعار الذهب عيار 18 587.35جنيه 36.03$ سعر الذهب عيار 14 456.82جنيه 28.02$ سعر الذهب عيار 12 391.56جنيه 24.02 $ سعر الذهب عيار 9 293.69جنيه 18.01 $ اسعار أوقية الذهب 24,355 جنيه 1,494 $ اسعار جنيه الذهب 5,482 جنيه 336.28 $ اسعار كيلو الذهب 783,696 جنيه 48,039 $





متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 أكتوبر 782.70 684.88 587.03 456.58 391.35 6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 5 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56 3 أكتوبر 789.61 690.93 592.22 460.61 394.81 2 أكتوبر 788.28 689.76 591.22 459.14 394.14 1 أكتوبر 775.53 678.61 581.66 452.40 387.77 30 سبتمبر 770.90 674.56 578.19 449.70 358.45 29 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 28 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54





أسعار الدولار اليوم في مصر

تحاول اسعار الدولار التعافي أمام الجنيه المصري لتصاب التعافى البطئ وترتفع بنحو قرش واحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019، مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بأعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.





أسعار الدولار خلال الشهر السابق

كشف البنك المركزي، عن أن أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات.





أسعار الدولار في البنوك



