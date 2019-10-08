وظائف جديدة لجميع المؤهلات تصل لـ7500 جنيه.. بشرى سارة تسعد ملايين المصريين

"مؤهل عالِ"، هكذا طلبت عدد من الشركات التي ذكرتها وزارة القوى العاملة في نشرة التشغيل، لأهمية هذه الوظائف، والتي تتطلب وجود تخصصات معينة ويمكنك الاطلاع على ذلك من خلال الصور التالية:

"مؤهل عالِ"، هكذا طلبت عدد من الشركات التي ذكرتها وزارة القوى العاملة في نشرة التشغيل، لأهمية هذه الوظائف، والتي تتطلب وجود تخصصات معينة ويمكنك الاطلاع على ذلك من خلال الصور التالية:

"شركات عربية، شركات ألبان، مطاعم، شركات حراسة"، وظائف للحاصلين على مؤهلات متوسطة في عدد من الشركات- بحسب بيان وزارة القوى العاملة، ولكن وضعت الشركات عدد من الشروط أبرزها أن يكون لدى المتقدم خبرة في المجالات المطلوبة،

"شركات عربية، شركات ألبان، مطاعم، شركات حراسة"، وظائف للحاصلين على مؤهلات متوسطة في عدد من الشركات- بحسب بيان وزارة القوى العاملة، ولكن وضعت الشركات عدد من الشروط أبرزها أن يكون لدى المتقدم خبرة في المجالات المطلوبة، ولكن الشروط تختلف من وظيفة لأخرى.

"فرص عمل للشباب، وظائف لمختلف المؤهلات، رواتب مجزية"، هكذا أعلنت وزارة القوى العاملة، النشرة القومية للشتغيل خلال شهر أكتوبر 2019، حيث تصل الرواتب لـ7500 جنيه مصري.

وتعلن وزارة القوى العاملة، كل شهر إعلان بتوفير فرص عمل والعديد من الوظائف بالشركات والمؤسسات الخاصة، من خلال النشرة التي تنشرها على موقعها الرسمي.





وظائف وزارة القوى العاملة

وأكدت الوزارة في نشرتها، أن وظائف القوى العاملة التي أعلنت عنها تشمل فرص: :مدير تسويق، أخصائي تسويق، أفراد أمن، عمال نظافة، فني إنتاج، طباخ ومساعده، صيدلي، وأخصائي تجميل، مندوبي توصيل وموظفي خدمة عملاء، محاسب، أخصائي IT، فنيين لحام، دوكو، كهرباء، سائقين، مندوبي مبيعات، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فني ومشرف تبريد وتكييف، كاشير، موظفي استقبال، عمال خياطة ومكواة، عمال جودة، مهندس إنتاج، كيميائي، عمال تعبئة، كبسون وتشطيب، مدير مطعم، ويتر، مشرف صالة، خراطة، برادة، وتشطيبات أتوبيسات".





وتحرص الإدارة المختصة في وزارة القوى العاملة، على عرض كافة الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص بشكل دوري، حتى يدخل عدد كبير من الشباب إلى سوق العمل.





ويأتي توفير فرص العمل للشباب في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخفض نسبة البطالة عند الشباب حرصُا على النهوض بالاقتصاد القومي للبلاد.





رواتب تصل لـ7 آلاف و500 جنيه

وتوفر وظائف القوى العاملة الجديدة، مزايا التأمين الاجتماعي، وبدلات وحوافز، والعديد من المزايا الأخرى، حيث يصل راتب بعض الوظائف إلى 7 آلاف و500 جنيه شهريًا.