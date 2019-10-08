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تعرف على مصير محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:53 ص
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تعرف على مصير محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت وسائل إعلام بريطانية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول أجرى فحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية اليوم أن الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح كشفت أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.

وكشفت الشبكة البريطانية أن صلاح سيخضع للعلاج في ميلوود أثناء فترة التوقف الدولي حتى يكون جاهزًا للمشاركة في موقعة مانشستر يونايتد والمقرر إقامتها بعد فترة التوقف الدولي في 20 أكتوبر المقبل.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن صلاح سقط الدقائق الأخيرة من لقاء ليفربول وليستر سيتي على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تهوره ليرحل النجم المصري عن المباراة قبل نهايتها.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية كشفت عن أنباء سارة بخصوص إصابة صلاح بعد إصابته بكدمة في الكاحل عقب مشاركته السبت الماضي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وأصيب محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي على إثر تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي البديل حمزة تشودري لم يستطع بعدها إكمال المباراة ليشارك لالانا بدلاً منه.

وذكرت تقارير صحفية أن محمد صلاح سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعد محمد صلاح من قائمة معسكر الفراعنة القادمة وذلك بداعي معاناته من الإجهاد والإرهاق بسبب ضغط المباريات مع فريقه ليفربول.
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