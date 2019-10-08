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اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والتعافي البطئ يصيب العملة الأمريكية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
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اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والتعافي البطئ يصيب العملة الأمريكية
سعر الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
تحاول اسعار الدولار التعافي أمام الجنيه المصري لتصاب التعافى البطئ وترتفع بنحو قرش واحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019، مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بأعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

اسعار الدولار خلال الشهر السابق
كشف البنك المركزي، عن أن اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات  شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات .

اسعار الدولار فى البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.2421

16.3673

اسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫27

16.37

اسعار الدولار في بنك عودة

16.26

16.36

 

سعر الدولار العالمي:

يواصل سعر الدولار الارتفاع بنهاية تعاملات أمس الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية ، مع ترقب التطورات التجارية بين واشنطن وبكين.

وسجل سعر الدولار أمام اليورو عند 1.0980 دولار، فيما ارتفع اسعار الدولار أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.14 ين.


وارتفعت اسعار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.2315 دولار، فيما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.9950 فرنك.


وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.905.

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