اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والتعافي البطئ يصيب العملة الأمريكية
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البنك
|
اسعار شراء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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16.2421
|
16.3673
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اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.23
|
16.33
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اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
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16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
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16.24
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16.34
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اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
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16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
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16٫27
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16.37
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
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16.26
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16.36
سعر الدولار العالمي:
يواصل سعر الدولار الارتفاع بنهاية تعاملات أمس الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية ، مع ترقب التطورات التجارية بين واشنطن وبكين.
وسجل سعر الدولار أمام اليورو عند 1.0980 دولار، فيما ارتفع اسعار الدولار أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.14 ين.
وارتفعت اسعار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.2315 دولار، فيما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة عند 0.9950 فرنك.
وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.905.
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