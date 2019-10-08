اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8/10/2019.. والتعافي البطئ يصيب العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم

تحاول اسعار الدولار التعافي أمام الجنيه المصري لتصاب التعافى البطئ وترتفع بنحو قرش واحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019، مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بأعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.





اسعار الدولار خلال الشهر السابق

كشف البنك المركزي، عن أن اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات .





اسعار الدولار فى البنوك



