تسهيلاً للصفقة.. ريال مدريد يُدرج نجمه ضمن صفقة ضم إيركسن
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:54 م
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عمر عبدالعزيز
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يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني، تدعيم مركز خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير.
وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الإثنين، فإنه يستهدف نادي ريال مدريد، التعاقد مع نجم خط وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إيركسن، خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل .
وأشارت صحيفة "El Desmarque" الإسبانية، إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يخطط لإدراج النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط اللوس بلانكوس، في صفقة التعاقد مع إيركسن من توتنهام، في شهر يناير القادم.
وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن بيريز حريص على التعاقد مع إيركسن في يناير من أجل تعزيز وتدعيم خط وسط الفريق , علماً أن النجم الدولي الدانماركي ينتهي عقده مع السبيرز الصيف القادم .
ومن الجدير بالذكر فإن لوكا مودريتش كان قد رحل عن صفوف توتنهام، في صيف عام 2012 متوجهاً الى ريال مدريد.
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