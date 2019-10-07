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أحمد رزق يرد على غضب الصحفيين من دوره في "الممر" وهذا ما قاله

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:50 م
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أحمد رزق يرد على غضب الصحفيين من دوره في الممر وهذا ما قاله
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اسماء زقزوق
 
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صرح الفنان أحمد رزق خلال لقائه ببرنامج كل يوم مع الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع عبر فضائية (ON E)، 
أن هناك إنزعاج وانتقادات من قبل الصحفيين والوسط الإعلامي والمراسلين، بسبب الدور الذي قدمه في أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الممر، فيما قال أحمد رزق تعقيباً عن الدور الذي قدمه في الفيلم وتقديمه لدور مصور صحفي أظهر بأنه صحفي فاشل ولا يتحمل المسؤولية ويمزح بشكل مبالغ أثناء تأدية عمله.

وعلق رزق على تلك الانتقادات التي قدمت في الفيلم بأنه يري عكس هذه الإنتقادات وأنه قام بتقديم نموذج صحفي ليس فاسدا، بل أنه نموذج للتطهير، لصحفي قرر أن يغير من نفسه ويتطهر من عمله مع الراقصات، وتقديم عمل لوطنه والمساهمه كبطل في تغطية وتصوير الجنود والضباط وتوثيق هذه اللحظات الهامة أثناء تحرير أرض سيناء ومواجهة العدو.


أحمد رزق يرد على غضب الصحفيين من دوره في الممر وهذا ما قاله




وأضاف أيضا موجهاً حديثه للصحفيين بأن لا ينزعجوا فهو دور له أهميته في نطاق أحداث الفيلم، كما أنه قدم نماذج لمهن مختلفة طوال مشواره الفني، ولم يكن يقصد الإهانه فالفن دائماً ما يعكس الواقع لبعض النماذج الموجودة في كل قطاع بكافة جوانبه.

يذكر أن فيلم الممر هو فيلم حربي تدور أحداثه في اطار درامي تاريخي، وقامت قناة (On e)، مساء أمس بعرضه لأول مرة تزامناً مع الاحتفال بذكري نصر 6 أكتوبر المجيد، وحظي بنسبة مشاهدة مرتفعه من الجمهور بكل مكان.

فيلم الممر من تأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، شارك في بطولته عدداً من النجوم أبزرهم كريم عبدالعزيز، احمد رزق، أحمد فلوكس، محمود عبدالحافظ، أحمد صلاح حسني، هند صبري، أسماء أبو اليزيد.

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