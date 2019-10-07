أحمد رزق يرد على غضب الصحفيين من دوره في "الممر" وهذا ما قاله

صرح الفنان أحمد رزق خلال لقائه ببرنامج كل يوم مع الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع عبر فضائية (ON E)،

أن هناك إنزعاج وانتقادات من قبل الصحفيين والوسط الإعلامي والمراسلين، بسبب الدور الذي قدمه في أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الممر، فيما قال أحمد رزق تعقيباً عن الدور الذي قدمه في الفيلم وتقديمه لدور مصور صحفي أظهر بأنه صحفي فاشل ولا يتحمل المسؤولية ويمزح بشكل مبالغ أثناء تأدية عمله.





وعلق رزق على تلك الانتقادات التي قدمت في الفيلم بأنه يري عكس هذه الإنتقادات وأنه قام بتقديم نموذج صحفي ليس فاسدا، بل أنه نموذج للتطهير، لصحفي قرر أن يغير من نفسه ويتطهر من عمله مع الراقصات، وتقديم عمل لوطنه والمساهمه كبطل في تغطية وتصوير الجنود والضباط وتوثيق هذه اللحظات الهامة أثناء تحرير أرض سيناء ومواجهة العدو.







