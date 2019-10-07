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توتنهام يتلقى ضربة قوية بإصابة نجم الفريق

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:45 م
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توتنهام يتلقى ضربة قوية بإصابة نجم الفريق
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عمر عبدالعزيز
 
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات بشأن إصابة حارس مرماه، الدولي الفرنسي هوجو لوريس.

وكشف السبيرز أن حالة القائد هوجو لوريس، لا تتطلب خضوعه لجراحة بعد تعرضه لخلع في المرفق، مطلع هذا الأسبوع، لكن النجم الفرنسي سيغيب عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل، بسبب إصابة لحقت بالأربطة.

ومن الجدير بالذكر انه قد تعرض لوريس للإصابة، خلال المباراة التي شهدت خسارة توتنهام بنتيجة 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون، في بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

وخلال المباراة، سقط الحارس الفرنسي البالغ عمره 32 عاما بشكل قوي على الأرض داخل مرماه أثناء محاولة منع لاعب برايتون نيل موباي من التسجيل في لقطة الهدف الأول.

وبعد شعور قائد توتنهام بألم واضح، فقد احتاج لوريس للعلاج لمدة ست دقائق قبل خروجه من الملعب محمولا على محفة وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين.
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