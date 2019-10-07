محمد محمود عبد العزيز لأبطال "الممر": "شكرا لإحيائكم روح الانتماء والبطولة"



ونشر محمد صورة من كواليس فيلم "الكنز ١"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلا :"تشرفت سنة ٢٠١٧ بإختيار الاستاذ شريف عرفه لى لتجسيد شخصية الملك فاروق فى فيلم الكنز ١، و مازلت اتمنى ان اتشرف بالعمل معه مره اخرى إن شاء الله".





وأضاف قائلًا: "حابب اشكر حضرتك و كل من شارك فى فيلم الممر، شكراً لإحيائكم روح الانتماء و البطوله، شكراً لفتح ملف تاريخنا العسكرى المليئ بالابطال و البطولات، شكراً لمن عاشوا هذه البطولات و ضحوا بأرواحهم من اجلنا، شكراُ شكراً شكراً، اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من ضحى بروحه من اجل الحفاظ على بلدنا الغاليه مصر و لكل من رحلوا عنا".



قصة فيلم الممر



يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.



ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



القنوات التي ستعرض فيلم الممر



ستعرض شاشة قناة DMC فيلم الممر يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11 مساءًا،



كما سيتم إعادة عرضه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.



يشارك في بطولة فيلم الممر نخبة كبيرة من أهم النجوم وهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.

عبر الفنان محمد محمود عبد العزيز عن سعادته بفيلم الممر، والعمل مع المخرج شريف عرفة فى فيلم الكنز1.