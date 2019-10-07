ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالأرقام.. ميسي أفضل لاعب في القرن الحالي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:36 م
Advertisements
بالأرقام.. ميسي أفضل لاعب في القرن الحالي
ميسي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
نجح ميسي بهدفه مساء أمس أمام إشبيلية، بتأكيد جدارته بأنه أفضل لاعب في القرن الحادي والعشرين، بعدما حقق رقم قياسي جديد لم يسبق لأي لاعب الوصول إليه.

وأصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه أول أهدافه في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، أول لاعب يتمكن من التسجيل في 16 موسم متتالي خلال القرن الحالي.

وتخطى ميسي بهدفه أمام إشبيلية رقمه السابق الذي كان يتساوى به مع أدوريز مهاجم أتلتيك بيلباو، بالتسجيل في 15 موسم على التوالي.

ويذكر أن ميسي قاد فريقه لاكتساح إشبيلية برياعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حيث سجل ميسي هدف فريقه الرابع من ركلة حرة مباشرة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هدف ميسي ميسي ليونيل ميسي برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status