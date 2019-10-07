صديق: انفاقنا 22 مليار جنيهًا على "العشوائيات" غير الآمنة



ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من المناطق العشوائية الغير آمنه في مصر بالكامل نهاية 2019 التي تم الاتفاق عليها في البداية، والمناطق الجديدة التي دخلت سيتم استكمالها حتى منتصف العام المقبل 2020.



قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يوجد 4 درجات لتوصيف المناطق العشوائية بأنها غير أمنه، موضحًا أن الدرجة الأولى هي الأماكن التي تمثل خطورة على حياة المواطن مثل صخرة الدويقة أو المنازل بجوار خط سكة حديد أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول وتودي بحياة سكانها بشكل مفاجئ.وأضاف "صديق"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN"، مساء السبت أن الدرجة الثانية تتمثل في الأماكن غير صالحة للسكن الآدمس مثل مناطق مثل تلك العقارب ومثلث ماسبيرو، بينما الدرجة الثالثة تكمن في الخطر على الصحة مثل المساكن تحت ضغط عالي أو الملوثات الصناعية.وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الدرجة الرابعة وأبسطها تكمن في حيازة غير آمنه، مثل البناء على أرض الدولة، كاشفًا أن تكلفة الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنه تقدر بـ31 مليار جنيه، وتم انفاق حتى الآن 22 مليار جنية منذ 2014".وأوضح أنه تم تطوير نحو 351 منطقة بواقع 200 ألف وحدة سكنية، وبالفعل سيتم الانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري، ولكن تم إضافة مناطق أخرى للمناطق الغير آمنة حيث وصلت لـ 357 منطقة بواقع 221 ألف و700 وحدة، وسيتم الانتهاء من كل ذلك في منتصف العام المقبل 2020.