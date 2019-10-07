أخبار برشلونة اليوم: إقالة مدرب البرسا وميسي يطلب صفقة مفاجئة ورعب قبل الكلاسيكو واختيار المدرب الجديد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم 7 - 10 - 2019:





ريال مدريد يشكو برشلونة.. والرعب يضرب البرسا قبل الكلاسيكو





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يستعد لتقديم شكوي في نجم برشلونة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة والتى ستجمع بين الريال وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة الملكي ستشكو بيكيه مدافع برشلونة والذى فى نظر الفريق المدريدى تعمد الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة أمام فريق إشبيلية أمس ضمن مباريات الجولة الثامنة، بعدما سدد الكرة بعيداً في المدرجات مما جعل الحكم ماتيو لاهوز الذى كان يدير اللقاء يشهر البطاقة الصفراء للاعب الإسبانى.





وحقق بيكيه هدفه الذى سعي إليه خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق إشبيلية، في اللقاء الذي انتهي بفوز برشلونة برباعية دون رد سجلهم كل من لويس سواريز وديمبيلي وفيدال وليونيل ميسي.





وكان هدف بيكيه هو الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة له ببطولة الدوري من أجل الغياب عن مباراة برشلونة وإيبار القادمة، ليعود للمشاركة من جديد أمام فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة العاشرة والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.





وفى حال تقديم شكوي من ريال مدريد للاتحاد الإسبانى، سيكون اللاعب منتطر قرار الاتحاد الخاص بغيابه عن لقاء واحد وهو الذى سيكون أمام إيبار من ثم العودة من جديد للعب أمام ريال مدريد أم فى حال شكوى الريال ستكون العقوبة أكبر إذا ثبت تعمده الحصول علي البطاقة الصفراء خلال اللقاء.





برشلونة في خطر.. قناة إسبانية تفجر مفاجأة كبري: ميسي قام بمهاجمة لاهوز مع ديمبيلي





فجرت قناة "كواترو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل خلال مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف نظيفة.





وشهدت تِلك المباراة تعرض ثنائي برشلونة رونالد أراخو وعثمان ديمبيلي للطرد المباشر أثناء اللقاء.





وكان حالة طرد ديمبيلي هي الأكثر جدلًا في الصحافة الإسبانية بعد المباراة مباشرة، بسبب ما كتبه الحكم ماتيو لاهوز في تقريره عن طرد اللاعب حيث أوضح بأن سبب الطرد بأن لاعب برشلونة قال له "أنت سييء للغاية".





لكن قناة "كواترو" فجرت مفاجأة من نوع آخر، حيث كشفت بأن ليونيل ميسي نجم البرسا قال نفس الكلام للحكم أثناء المباراة، لكن لاهوز لم يفعل شيئًا لميسي.





ميسي يطلب صفقة مفاجئة من برشلونة





كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة البلوجرانا التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الفريق.





وطلب ميسي من إدارة البرسا التعاقد مع مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لما يتمتع بِه اللاعب من قدارت ومهارات عالية.





ويُقدم مارتينيز مستويات متميزة رفقة النيراتزوري سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، حيث يُعد حاليًا هو النجم الأبرز في صفوف الفريق الإيطالي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.





وحقق برشلونة فوزًا عريضًا على إشبيلية ليلة أمس في كامب نو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.





برشلونة يكشف عن عقوبة ديمبيلي بعد طرده ضد إشبيلية





كشف فريق برشلونة عن عقوبة اللاعب الفرنسي المتوقعة من الاتحاد الاسباني وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراة الفريق ضد إشبيلية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن في نادي برشلونة يعلموا جيدا ان عقوبة ديمبيلي ستكون ايقاف مباراتين، وأن القرار سوف يصدر يوم الاربعاء ومن ثم سيقوم النادي الكاتالوني باستئنافه.





وفي حال تعرض ديميبلي لتلك العقوبة فسوف يغيب عن مباراتي البارسا القادمتين أمام فريقي إيبار وريال مدريد.





ويرغب فريق البارسا في عدم فقد ديميبلي خلال مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد والتي ستقام على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا.





عاجل.. برشلونة مطالب بدفع 94 مليون يورو إلى ليفربول بسبب كوتينيو





كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، فيليب كوتينيو.





ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن هنالك 94 مليون يورو لم يدفعها برشلونة لنادي ليفربول حتى الآن بشأن النجم السابق للريدز، البرازيلي فيليب كوتينيو.





وتابعت الصحيفة المدريدية: "من المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يقوم برشلونة بدفع 27.9 مليون يورو لليفربول كمقدم أول.





واختتمت: "برشلونة يخطط لدفع قيمة أولى من المبلغ ثم ستكون الدفعة الثانية والأخيرة من مبلغ 94 مليون يورو هي دفع 66 مليون يورو".





سواريز مهدد بالغياب عن الكلاسيكو





فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.





وحقق برشلونة فوزا كبيرا على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو، في ختام منافسات الجولة الثامنة من الليجا.





وطرحت صحيفة "آس" الإسبانية سؤال بعد حصول لويس سواريز نجم برشلونة على إنذار في مباراة أمس حيث عنونت: " هل تغاضى لاهوز عن طرد سواريز ؟".





وتابعت: "في الدقيقة 60 سقط سواريز وقال له الحكم (لا يمكنك التحدث.. لا تحاول خداعي)، ورد سواريز بابتسامة ساخرة".





عاجل.. إقالة مدرب برشلونة





قرر مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إقالة مدربه بسبب الأزمات المتلاحقة في الفترة الأخيرة والتي يعاني منها النادي.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية منذ قليل، إنه تم اتخاذ القرار, عزل فيكتور فالديس عن مهمة تدريب شباب برشلونة.





وتأتي تلك الإقالة عقب دخول فالديس في مشادة مع باتريك كلويفرت نجم برشلونة السابق، ومدير الأكاديمية في البارسا.





رسميا.. برشلونة يعلن بديل فيكتور فالديس





أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إقالة مدرب فريق الشباب فيكتور فالديز، بسبب الأزمات المتلاحقة في الفترة الأخيرة والتي يعاني منها النادي.





وكشف النادي منذ قليل عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة فالديس وتعيين ارتيجا كمدرب للجيوفنيل وهو فريق شباب برشلونة.





وتأتي تلك الإقالة عقب دخول فالديس في مشادة مع باتريك كلويفرت نجم برشلونة السابق، ومدير الأكاديمية في البارسا.





وجاء الخلاف بسبب اعتراض كلويفرت على طريقة لعب فالديس حيث يلعب الأخير بطريقة 442 وهي الطريقة التي تتناقض مع طريقة اللعب في البارسا 433.





عاجل.. برشلونة يستأنف على واقعة مباراة إشبيلية





قرر مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الاستئناف على قرار حكم مباراة البارسا انطونيو ميجيل ماثيو لاهوز أمام إشبيلية بطرد ثنائي الفريق.





وكان لاهوز قرر طرد رونالد أراخو مدافع برشلونة الشاب في الدقيقة 87، قبل أن يقوم بطرد عثمان ديمبلي في الدقيقة التالية بعد حصوله على الإنذار الثاني.





وكشفت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن برشلونة قرر الاستئناف حول قرار طرد ديمبلي وأراخو، خاصة أن الثنائي مهدد بالغياب عن الفريق أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري.





وكان برشلونة نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد على الفريق الأندلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو في ختام منافسات الأسبوع الثامن من الليجا.





عثمان ديمبيلي يتفوق على جريزمان





وضع إرنستو فالفيردي ثقته في عثمان ديمبيلي للمباراة ضد إشبيلية ليلة الأحد في كامب نو ، تاركًا نجمه الصيفي أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.





ويفترض البعض أنها كانت رسالة لرجل أتلتيكو مدريد السابق بعد بداية متوسطة ، ولكن يبدو أنه كان قرارًا فنيًا استنادًا إلى الإصابات التي لحقت بلوجرانا الأخرى التي تقدم هذه موسمه.





وكان دور عثمان ديمبلي، وعندما يكون في حالة جيدة ، فهو رائع ولقد أظهرها في الدقائق الخمس والأربعين الأولى التي كان فيها نشيطًا جدًا على الجناح.





أعطى هدفه نظرة ثاقبة على ما يمكن أن يحققه: المهارة والسرعة والأهداف، المباراة يمكن أن يشارك فيها مطالبه بنقطة انطلاق في الكلاسيكو القادم ثم ظهر الجانب الآخر لـ ديمبلي، مما أثار شكوكه لدى زملائه.





فشل في التكيف مع الاحتياجات التكتيكية للفريق وكان بطيئا في حوزته ثم ، في النهاية ، بعد أن رأى أراوجو اللون الأحمر ، قال ديمبيلي شيئًا ما بدلًا من ذلك على الحكم على ماتو لاهوز ورأى اللون الأحمر ، وهو خطأ صبياني من المرجح أن يستبعده من الكلاسيكو.





يجب أن يعيش الكتالونين يوميًا مع هذا الجانب المظلم من ديمبلي سلوكه الطفولي يزعج الجميع وإنه مغرم بالبقاء حتى الساعات الأولى من الليل أثناء لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفاز، ولا يذهب إلى الفحوصات الطبية التي يحددها النادي ولا يتبع النظام الغذائي المناسب. لرياضي النخبة.





ويتم طرده في اللحظة الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه 4-0. في برشلونة، ليسوا متأكدين مما يجب فعله به.



