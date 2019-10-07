فالفيردي يوضح سر تألقه الكبير مع ريال مدريد
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الأوروجواياني الشاب، فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن عليه أن يعرف كيف تبقي قدميه على الأرض، فهي تحفز كل لاعب على العمل والتحسين والتعلم من زملائه.
وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "ليس عليك قراءة الكثير عنك حتى لا تصبح متكبراً، أحاول أن لا أقرأ. من الجيد أن يتم الحديث عنك بشكل جيد ولكن عليك أن تعرف كيفية البقاء على نفس المنوال".
وأضاف : "إنه لأمر رائع أن يتحدث المدرب (زيدان) عني بشكل جيد، لكن عليك أن تحافظ على قلة انتباهك لذلك. أنه يطلب مني أن أستفيد من قوتي البدنية في الضغط والذهاب والعودة".
وأكمل متوسط ميدان ريال مدريد: "أيضاً، أحاول الوصول إلى منطقة الخصم، في التدريبات أقوم بالتسديد، لكنني سأفعل ذلك في الملعب شيئاً فشيئاً".
وواصل: "أشعر بالراحة في أي مكان في وسط الملعب. زيدان يضعني كلاعب رقم '5' أو '8'، أشعر بالراحة والأمان عند اللعب، وأرغب في الوصول إلى منطقة المنافس".
وتابع: "يطلب مني أن أبذل قصارى جهدي، هذا ما أحاول أن أقوم به في التدريب وعندما يعطيك المدرب هذه الثقة، فهذا يساعدك كثيراً".
واستطرد: "يجب أن أستمر مثل زملائي في غرفة الملابس، لا أبقي نفسي تحت أي شخص آخر، بل أن أكون واحداً من أعضاء الفريق لأن ذلك دفعني إلى الحصول على شخصية أخرى، وشخصية أخرى داخل الملعب وخارجه".
واختتم فالفيردي: "في البداية كنت خجولاً وكان الأمر صعباً بالنسبة لي، كان من الصعب بالنسبة لي أن أجري المحادثات مع زملائي في غرفة الملابس".
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