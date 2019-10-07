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'أديب' عن إنجازات الإسكان الاجتماعي: 'السؤال بقى الفلوس دي منين'

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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'أديب' عن إنجازات الإسكان الاجتماعي: 'السؤال بقى الفلوس دي منين'
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعمل حاليًا على تطوير العشوائيات، وقامت بإعداد اسكان اجتماعي خلال الـ3 سنوات الماضية يوازي ما حدث الـ30 عامًا الماضية، معقبًا: "السؤال بقى الفلوس دي منين، الدولة بتعمل البدع عشان توفر فلوس، وتطوير مؤسسات الدولة سواء السكة الحديد أو الجماعات أو الطرق". 

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن المصريين جبابرة ويقومون بإنجازات حقيقية في الكثير من المجالات، متابعًا: "اللي عايز يشوف الإنجازات هيشوفها، واللي مش عايز يشوف مش هيشوفها". 

ولفت إلى أن الإنجازات موجودة على أرض الواقع، وهذه الانجازات كلفت الدولة مليارات، متابعًا: "مش عارف دا عيب ولا ميزة، الإدارة الحالية لا تتحدث عن من أين تأتي بأموال المشروعات التي تحدث على أرض الواقع".

وأضاف أن المواطن منذ عشرات السنوات يركب قطار دون شبابيك أو حمام، معقبًا: " قطارات ضد الإنسانية، مليئة بكراسي مقطعة".

وأشار إلى أن الدولة حاليًا تعمل على تطوير القطارات بصورة كبيرة للغاية، متابعًا: "إن شاء الله سنسعد بقطارات إنسانية كلها للشعب وللناس".
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