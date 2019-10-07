"إطالة العمر والوقاية من السرطان".. 10 فوائد سحرية لزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الصحية التي تملك الفوائد العلاجية، حيث يضاف إلي الأطعمة والوجبات ليعطي طعم ورائحة مُميزة على الغذاء، ويتميز زيت الزيتون بالفوائد الصحية والمهمة للجسم فهو خزينة للفوائد الصحية، وهو العلاج السحري للعديد من المشاكل الصحية، في هذا السياق تستعرض "الفجر" 10 فوائد صحية لزيت الزيتون.





إطالة العمر

يحتوى زيت الزيتون علي دهون غير مشبعة أحادية، فهو غني بالبوليفينول، ويعتبر بالبوليفينول عنصر ضروري لمقاومة الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب وأمراض ضغط الدم، لذلك يرتبط زيت الزيتون بفوائد إطالة العمر، وتؤكد الدراسات العلمية، أن زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الأوعية الدموية، التي تسبب الوفاة.





السكتة الدماغية

تؤكد الدراسات العلمية علي مساعدة زيت الزيتون في تجنب خطر الإصابة بسكتة دماغية، تشير أحد الدراسات إلي ان استخدام زيت الزيتون بانتظام في النظام الغذائي يساعد علي تقليل السكتة الدماغية، كما يقلل زيت الزيتون من خطر السكتة الدماغية بنسبة 41% مقارنة بالذين لم يستخدموه.





نعومة الشعر

يوفر زيت زيتون علاج طبيعي للشعر الجاف، ويساعد علي تكثيف الشعر والحفاظ علي جماله وتقوية وتليين الشعر، ويستخدم مع تدليك الشعر، أو اضافته بضع ملاعق إلى سائل الاستحمام (الشامبو)، ويضع زيت زيتون علي الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة ساعة أو ليلة كاملة ثم يغسل بالشامبو.





تقليل الكوليسترول

يقلل زيت الزيتون من نسبة الكوليسترول في الدم، والذي يسد الشرايين، وهو ما يجعله علاج جيد للقلب والأوعية الدومية حيث يُساعد الجسم على إمتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها، ويسمح بإمتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون الموجودة في الأطعمة الصحية، كما يعمل زيت الزيتون على تليين الجهاز الهضمي.





منع حب الشباب

يمنع استخدام زيت الزيتون بانتظام ظهور حب الشباب، ويحافظ علي البشرة أكثر إشراقا، ويستخدم زيت الزيتون في إزالة مساحيق التجميل، كما لا يسد زيت الزيتون مسام الجلد، فهو مضاد للجراثيم ويمنع التهابات الجلد .





الوقاية من السرطان

تمنع مُضادات الأكسدة في زيت الزيتون الخلايا السرطانية من النمو والتكاثر، حيث أكدت الدراسات العلمية، أن مركبات زيت الزيتون تقتل الخلايا السرطانية، ويعتبر حمض الأوليك، أحد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون، وهو من الاحماض غير المشبعة الأحادية، ويُثبّت زيت الزيتون نشاط البروتين المُسبب للسرطان في خلايا المخ.





تقليل الإلتهابات

يقلل زيت الزيتون من خطر الإلتهابات في العديد من الحالات الطبية لانه غني بالبوليفينول الذي يعمل كمُضاد للالتهابات.





منع السكر

يرتبط مرض السكر بارتفاع الإجهاد التأكسدي، ويحتوي زيت الزيتون على مُضادات الأكسدة التي تُساعد في تقليل الإجهاد، لذلك يقلل من الإصابة بمرض السكري، تساعد مركبات الزيتون على زيادة إنتاج الأنسولين، والذي يتحكم بالتمثيل الغذائي.





ترطيب البشرة

يستخدم زيت الزيتون كقناع في الشتاء لترطيب وتهدئة البشرة الجافة، فهو مفيد للبشرة لما يحتويه من مستوى عالي من البوليفينول والفيتوستيرول وفيتامين E ، تعمل هذه العناصر كمُضادات للإلتهابات والأكسدة، يحمي زيت الزيتون البشرة من أشعة الشمس ويُزيد قدرتها على الأحتفاظ بالرطوبة، ويُمكن استخدام زيت الزيتون كمرطب للجسم كله.





محاربة الاكتئاب

تؤكد الدراسات العلمية وجود علاقة بين الغذاء والصحة العقلية، قد ساعدت حميات تحتوي زيت الزيتون أشخاص يعانون من الاكتئاب علي التحسن حالتهم النفسية، ويمكن أن تساعد بعض الاطعمة في علاج الإكتئاب لما تحتويه من خصائص مضادة للإلتهابات.



