بعد إعلان "التعليم" عن 120 ألف وظيفة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق أكبر بوابة عربية إليكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، والتي تمكن من يريد الالتحاق بأي وظيفة بالتسجيل مباشرة علي البوابة، وتحميل البيانات والشهادات الخاصة بهم للاستعانة بهم عند الحاجة بهدف منع الزحام والمحسوبية أمام المكاتب، كما أن البوابة تفتح الباب أمام المتطوعين الراغبين في العمل بالوزارة سواء كانوا من المعلمين أو الخريجين.









وأكدت الوزارة، عن رغبتها في التعاقد مع 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام، على أن يتم تجديده لمده ثلاثة أعوام بتكلفة 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وليس الحكومة مؤكدة أن المعينين في مسابقات سابقة لهم الحق في التسجيل في البوابة وستكون الأولوية لمن أثبت كفاءة منهم.





وأوضحت الوزارة، أنه جاري العمل علي إنشاء إطار عام لجدارات المعلمين، يكون الأساس للفصل في تعيين المعلم أو ترقيته خاصة وأن المعلم الذي سيدرس المناهج الجديدة لابد أن يكون بمواصفات خاصة، موضحة أن الجدارة هي أساس التعيين والترقي وليس القيام بمظاهرات.









كما أعلنت الوزارة، عن فصل ١٠٧٠ معلم منتمين للجماعات المحظورة أو عليهم أحكام خاصة، مؤكدة أن هذه نسبة صغيرة بالنسبة للعدد الإجمالي للمعلمين.





وفي ذات السياق أكد د محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن إطلاق البوابة للتوظيف هدفها اختيار الكفاءات للعمل بالمدارس سواء من المعلمين أو الإداريين أو العمال أو الطلاب في السنوات الأخيرة من الكليات، مشيرا إلي أن الإتاحة لتوظيف الطلاب سيكون في نوفمبر المقبل وليس مع بدء عمل البوابة بالإضافة إلى فتح الباب أمام المتطوعين بسبب رغبة المواطنين في التطوع للتدريس بالمدارس وفق شروط الوزارة، معلنا عن اعطائهم تدريبات تأهيلية للعمل بالمدارس، مشيرا إلي أن اتاحة العمل سيكون حتي عام 2022.





وأعلن أن البوابة ستكون وسيلة تواصل مباشرة مع الراغبين في العمل، وتدار البوابة بشكل الكتروني دون تدخل العنصر البشري، وفي جزء لتسجيل البيانات وجزء اخر لتسجيل المستندات ، ويتم بعد ذلك مراجعة جميع البيانات والمستندات، مؤكدا أن التوظيف من داخل مصر فقط ، وسيتم تلافي جميع الاخطاء التي حدثت في المسابقة الأخيرة.

عن حجم العجز الكبير في المعلمين و الذي يصل الي ٣٢٠ الف معلم بدأت الوزاره في اتخاذ العديد من الإجراءات نها زياده الانصبة لمن يرغب من المعلمين بواقع 3 حصص اسبوعيا ببدل 15 جنيه للحصة مع صرف بدل ٢٠٠ جنيه للمعلمين المنتدبين خارج الادارة التعليمية.





قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر إن بوابة التوظيف التي ستطلقها الوزارة اداه جديده تماما لتوظيف المعلمين مصممة للمستهدفين فقط مع إتاحة امكانية رفع السيرة الذاتية للمتقدم علي البوابة، موضحا أن عضوية نقابة المعلمين مهمة لمن يريد التقدم لوظيفة معلم، لافتا الي التواصل مع نقابة المعلمين لتيسير إتاحة العضوية لشباب المعلمين.





وعن الإجراءات المتبعه للتعيين بعد افتتاح البوابه يوم الأربعاء القادم، قال عمر، إن من تنطبق عليه الشروط بعد مرحلة فرز البيانات علي بوابة التوظيف، ستقوم البوابة باخطاره بالتوجه لمدرسة معينة لإمضاء عقد التوظيف، علي أن يتم إتاحة فترة استكمال البيانات والشهادات المطلوبة لمده ثلاثة شهور حتي يناير المقبل لمن تم اختياره ولكن ينقصه بعض الأوراق.





وأكد أن من يعمل بالحصة أو من تم اختياره في أي مسابقة ماضيه يقدم في بوابة التوظيف بنفس أوراقه القديمة دون الحاجة لأوراق جديدة، وستكون له الأولوية في الاختيار، موضحا أن مراجعة هذه الأوراق سيكون في خلال عشرة أيام، ثم بعد ذلك سيتم الانتهاء من التأكد من الشهادات المهارية، وهي شهادة المعلم المصري.



