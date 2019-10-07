تشريعية تونس 2019: تعرّف على النتائج الأولية بدائرة قفصة

أفضت عملية العد اليدوي وعملية العد الآلي لفرز الأصوات في دائرة قفصة، إلى توزيع المقاعد السبعة لممثلي ولاية قفصة في مجلس النواب كما يلي :

عدد الأصوات المصرح بها: 99870

حركة النهضة: 16617 صوتا= 1 مقاعد

حركة الشعب: 9923 صوتا= 1 مقعد

تحيا تونس: 7852 صوتا= 1 مقعد

قلب تونس: 7629 صوتا= 1 مقعد

الشباب المستقل: 5467 صوتا=1 مقعد

مشروع تونس: 4280 صوتا =1 مقعد

الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي 3947 صوتا = 1 مقعد

ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح يوم أمس الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.





وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.





ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.