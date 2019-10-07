النفط يتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. و"برنت" أدنى من 60 دولار

تراجعت اسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين خلال هذا الأسبوع.





ومن المقرر أن يجتمع الجانب الأمريكي والصيني في يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية.





وذكرت تقارير صحفية أن المسؤولين الصينيين مترددون بشأن الموافقة على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة مما يزيد احتمالات عدم نجاح المفاوضات هذا الأسبوع.





ومن شأن زيادة عدم اليقين التجاري أن يُلقي بآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيؤثر بالتبعية على الطلب العالمي على الخام.





وكان الذهب الأسود ارتفع بنحو 2 بالمائة خلال التعاملات مع علامات نقص الإمدادات ومواصلة الشركات الأمريكية إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع السابع على التوالي.





وكان الإنتاج الأمريكي من النفط تراجع من مستوى قياسي مرتفع في الأسبوع الماضي، مسجلاً 12.400 مليون برميل يومياً.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.1 بالمائة، مسجلاً 52.75 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 54.06 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 58.46 دولار للبرميل.



