النفط يتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. و"برنت" أدنى من 60 دولار
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:57 م
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وكالات
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تراجعت اسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين خلال هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يجتمع الجانب الأمريكي والصيني في يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية.
وذكرت تقارير صحفية أن المسؤولين الصينيين مترددون بشأن الموافقة على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة مما يزيد احتمالات عدم نجاح المفاوضات هذا الأسبوع.
ومن شأن زيادة عدم اليقين التجاري أن يُلقي بآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيؤثر بالتبعية على الطلب العالمي على الخام.
وكان الذهب الأسود ارتفع بنحو 2 بالمائة خلال التعاملات مع علامات نقص الإمدادات ومواصلة الشركات الأمريكية إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع السابع على التوالي.
وكان الإنتاج الأمريكي من النفط تراجع من مستوى قياسي مرتفع في الأسبوع الماضي، مسجلاً 12.400 مليون برميل يومياً.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.1 بالمائة، مسجلاً 52.75 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 54.06 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 58.46 دولار للبرميل.
وقلصت اسعار النفط خسائرها الاسبوعية بعد ان ارتفعت لأول مرة في 9 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب لتسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يوليو الماضي.
وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي بمقدار 3 منصات لتصل إلى 710 نقطة.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين انخفض معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاماً عند 3.5 بالمائة.
وفي الأسبوع الجاري أظهرت البيانات الاقتصادية انكماش النشاط الصناعي في عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وألمانيا، ما تسبب في زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم تراجع الطلب على النفط.
وتسببت مخاوف نقص الطلب على الخام في خسائر أسبوعية بنحو 5.5 بالمائة.
وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 52.81 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 7:01 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة إلى 58.25 دولار للبرميل.
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