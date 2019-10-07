أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" قبل طرح برومو موسمه الجديد
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:32 م
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نادين
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ساعات قليلة ويتم طرح برومو الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان أرطغرل حيث ينتظر متابعي المسلسلات التاريخية التركية بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ويعد هذا الموسم الجديد من المسلسل تكملة لأحداث المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل .
وحقق المسلسل التركي قيامة ارطغرل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه لما تضمنه المسلسل خلال أجزاؤه الخامسة أحداثاً مشوقة وهامة، وترك بصمة كبيرة في قلوب وعقول المشاهدين.
من اجمل مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل ( انقاذ عثمان ) 💪🏽 pic.twitter.com/9y3FwjYQ6V— Kamikaze ✌️🖤💛🐅 (@MidoAljedani) October 6, 2019
وتنبأ البعض أن الحلقة الأولى ستحتوي على مشهد ظهور ارطغرل وهو على فراش الموت، ومن ثم سيقوم بإملاء وصيته لكافة الحاضرين من عائلته، وسيكون هناك صراعاً بين عثمان غازي ابن ارطغرل وابن عمه دوندار من أجل من سيتولى مهام سيد القبليلة بعد وفاة ارطغرل، لتبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان مشوقة وجذابة للمشاهدين حسب التوقعات التي سادتت الايام الماضية حول أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان .
تداولت المواقع الالكترونية التركية، أن الفنانة التركية أوزغي تورير ستؤدي دور البطلة في مسلسل قيامة عثمان، حيث ستجسد دور زوجة السلطان عثمان، علماً ان الفنانة والممثلة التركية اصليهان كارالار هي من كانت ستؤدي الدور، فحين لم يعلق بوراك على الخبر.
يشار ان يؤدي بوراك أوزجيفيت هو بطل العمل والذي سيؤدي دور عثمان الغازيمؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون، ومن المقرر أن يتناول المسلسل الحقبة التاريخية التالية والمكملة لمسلسل قيامة أرطغرل.
ومن القنوات التي سيذاع عليها المسلسل، قناة ATV التركية بإذاعة وعرض أحداث مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعد أن قام مخرج المسلسل بالاعلان عن أن القناة ATV ستقوم بنقل أحداث المسلسل بدلاً من قناة TRT التركية، والتي كانت قد قامت بإذاعة مسلسل ارطغرل.
ملخص أحداث قيامة أرطغرل الموسم الرابع
في قراءة سريعة لملخصأحداث قيامة أرطغرل الموسم الرابع يجد أن ارطغرل يكتشف بعد عودته من الأسر يجد ارطغرل أن شقيقه دويندار حاول بيع السوق والعودة إلى قبيلة شقيقه سغور تكن وجوندوجدو متخليًا عن حلم أرطغرل في تحقيق قيامة جديدة لدولة إسلامية منفردة.
فيما يظهر سعد الدين كوبيك في محاولة لإقصاء قبيلة الكايي بعد أن ظن أن أرطغرل قد قُتل ويتدخل في الأحداث بطلب من السلطان علاء الدين لكشف ملابسات الفخ الذي سقط فيه أرطغرل والجنود.
في قرار محكم يقرر أرطغرل فتح القلعة ويقوم بذلك فعليًا ويتم التربص بأيبرس وتم إلقاء القبض عليه ليعترف ان سعد الدين كوبيك ضالع في الفخ الذي تم إعداده لموت أرطغرل وهنا يقرر أرطغرل التوجه إلى القصر السلطاني لمواجهة السلطان بحقيقة سعد الدين كوبيك.
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