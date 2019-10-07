الخطيب يخضع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني







وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية والأشعات قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني والذي سبق وأن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري الشهير أحمد فرهود.







جاءت زيارة الخطيب للطبيب الألماني بالأسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام القاسية بالظهر في الأيام الأخيرة واضطر للجوء لبعض المسكنات لحين العرض على الطبيب المعالج.

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعرض نفسه ظهر اليوم على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالأسكندرية.