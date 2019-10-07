تنسيقية شباب الأحزاب: هناك محاولة لسلخ الشباب عن هذا الوطن من خلال تزييف الحقائق

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قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن شباب مصر يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصري، وتعرض هذا القطاع إلى حد كبير لحالة تجريف كبيرة منذ عام 2011 إلى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لسلخ هذا القطاع عن انتمائه للوطن، من خلال تزييف الحقائق.



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الشوارع والطرقات بدت خالية بالأمس عندما تم عرض فيلم الممر، لافتَا إلى أن كافة فئات المجتمع المصري تجمعت حول شاشة التلفاز لمشاهدة هذا الفيلم، خاصة أنه يحتوي على قصة بطولة مصرية، وهذا يعني أن شباب مصر بخير، لكنه في حاجة إلى مزيد من التوعية.



ولفت إلى أن هناك ضرورة لإقامة الندوات ومخاطبة قطاع الشباب بصراحة وشفافية مطلقة، متابعًا: "محتاجين الشباب يكون عارف الحقيقية، لكي يكون قادر على الدفاع عن أي أفكار هدامة لمؤسسات الدولة المصرية".



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الإعلام والمؤسسات الرسمية عليهم دور كبير، في اعداد خطة عمل موحدة لتوعية الشباب، بدلًا من عمل كل مؤسسة في جزر منعزلة.



وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُطالب بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة للوصول إلى الشباب لتوعيتهم حول المخططات التي تستهدف الدولة المصرية.



