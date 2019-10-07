وزارة التخطيط تطلق برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات بالتعاون مع مؤسسة ساويرس





أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة شيكاغو بوث بالولايات المتحدة الأمريكية والمنعقد بمدينة الجونة في الفترة من ٧ أكتوبر ٢٠١٩ وحتي ٢٠ من الشهر ذاته، والذي يُعد الأول من نوعه في إدارة الأعمال التنفيذي.





وقالتالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، خلال كلمتها إن تلك المبادرة تدعم خطة الحكومة نحو عملية الإصلاح الإداري والتي تقع علي رأس قائمة الأولويات مضيفة أن الأساس الذي يقوم عليه الأداء السليم لاقتصاد قوي ومعافي هو وجود حكومة قوية إلي جانب مشاركة القطاع الخاص مما يقود عملية النمو موضحة أن من هنا جاءت أهمية الشراكة الثلاثية بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ،ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجامعة شيكاغو بوث وكلية إدارة الأعمال، متمنية أن تصبح تلك الشراكة مثالًا ناجحًا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.





ولفتت السعيد"، إلي مساهمة مؤسسة ساويرس كشريك في عدة مبادرات رئيسة أبرزها برنامج المنح الدراسية لجامعتي القاهرة وشيكاغو، وبرنامج Enactus موضحة أن المسئولية هنا مسئولية جماعية.





كما أوضحت هالة السعيد"، أن هذا البرنامج التدريبي من نوع التعليم التنفيذي يهدف إلى تحسين أداء القطاعين العام والخاص، فيما يخص أداء الأعمال الاقتصادية في مصر فضلاً عن تعزيز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت وزيرة التخطيط ،أن هذا البرنامج مصمم خصيصًا للمنطقة استنادًا إلى عملية التعلم التجريبي، بما يسهم في مساعدة القادة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء مشيرة إلي أن الهدف من ذلك هو إيجاد قادة مبدعين ، يملكون الإطار التحليلي اللازم لزيادة كلاً من ربحية وكفاءة مشاريعهم، وتحسين عملية اتخاذ القرارات وحل المشاكل في بيئة رقمية متزايدة التعقيد.









وأشارت السعيد"، أن المشاركين سيتعلمون كيفية توقع تغيرات السوق، والتعامل مع التحديات، والعمل بسرعة استراتيجية مضيفة أن البرنامج يلقي الضوء كذلك على أفضل الممارسات على الصعيدين العالمي والوطني، كما يتيح للمشاركين فرصة قوية لتبادل المعرفة بين القطاعين العام والخاص.





وتابعت السعيد"، أنه بجانب وجود استراتيجية مصر للإصلاح الاقتصادي، فنحن نسير في مرحلة تنفيذ استراتيجية مصر للإصلاح الإداري والتي أطُلقت في عام 2016 حيث تتسق مع رؤية مصر 2030 وخطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة كونها ليست مجرد مدينة جديدة بل مدينة ذكية ذات رؤية جديدة مستكملة أن ذلك يأتي جنبًا إلي جنب وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالغة الأهمية لتمكين المرأة والتي تهدف إلى إعداد كادر من القيادات النسائية في المستقبل مما يسهم في جلب ابتكارًا جديدًا لدولتنا العظيمة .





وأكدت السعيد"، أن المحور الرئيس لخطة الإصلاح الإداري يتمثل في الاستثمار في البشر وبناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، والذين يمثلون رأس المال الفكري للحكومة موضحة أن هذا يُعد أحد الأهداف الرئيسة، فضلًا عن كونه سببًا في أهمية تلك الشراكة التي يتم بحثها اليوم.





وأشارت وزيرة التخطيط"، أن العمل في إطار خطة الإصلاح الإداري يتطلب برامج تدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة في العديد من المجالات، موضحة أن العام الحالي فقط شهد تدريب أكثر من 24 ألف موظف من القيادات العليا، والمتوسطة لافته إلي سرعة المضي قدمًا لإحداث تغيير في مجال الخدمة المدنية بوضع وتنفيذ برامج تدريبية ذات صلة عملية ومبتكرة.





وأكدت هالة السعيد"، أن الشراكة مع مؤسسات تعليمية دولية قوية ومعروفة مثل جامعة شيكاغو يمثل عنصرًا أساسيًا في العديد من برامج بناء القدرات لافته إلي تدريب 120 موظفًا بالوزارت ببرنامج دبلومة الإدارة العامة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز بلندن.





وتابعت السعيد"، أن من البرامج الثنائية الرئيسة كذلك برنامج القيادة النسائية التنفيذية والذي يتم مع جامعة ولاية ميزوري، حيث يهدف إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية الرفيعة من خلال تعزيز كفاءاتها وقدراتها موضحة أن البرنامج يتم تنفيذه حاليًا في ست محافظات مضيفة أنه يتم العمل كذلك بشكل وثيق معها في تصميم برامج جديدة لبناء القدرات بالتعاون مع العديد من الجهات منها كلية هيرتي للإدارة بألمانيا والمعهد الوطني للإدارة العامة في إسبانيا ومعاهد أخرى.









وأكدت السعيد"، أن المسؤولين الحكوميين رفيعو المستوى الذين شاركوا في البرنامج تم اختيارهم بعناية كبيرة، موضحة أن عملية الاختيار جاءت بشفافية تامة على أساس تكافؤ الفرص ومراعاة المساواة بين الجنسين.









وفي هذا الصدد، أشارت السعيد"، إلي الوضوح التام لدي الحكومة فيما يخص المساواة بين الجنسين، مؤكدة علي الإيمان التام بأن لكل شخص الحق في بلوغ مستويات متساوية من المشاركة في القيادة وصنع القرار بغض النظر عن جنسه بما يسهم في توسيع نطاق المواهب، وبما يضيف وجهات نظر متنوعة، وتعزز النتائج الوطنية والعالمية.





وقالت السعيد"، إن التعليم عملية مستمرة، لافته إلي الحاجة إلى مواصلة تعلم مهارات جديدة واكتساب معارف جديدة بما يُمكن من الحياة والعمل بصورة مثمرة وفعالة بقدر أكبر مضيفة أنه باستمرار التعلم، فقد نقترب من أهدافنا.









واختتمت السعيد مشددة علي أهمية تضافر الجهود بالشراكة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني فضلاً عن الجهات الأكاديمية لمواجهة القيود والتحديات المتعددة التي تواجه خطة الإصلاح الإداري.







