أكاديمي يكشف علاقة إغلاق فيس بوك منصات الفجر بحروب الجيل الرابع
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:21 م
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علق الدكتور فتحي شمس الدين أستاذ الإعلام والخبير في مجال الإعلام الشبكي، على إغلاق شركة فيس بوك منصات جريدة الفجر المصرية على موقع الشركة، بإن ما تقوم به شبكة الفيس بوك من ضعف الوصول وغلق الصفحات التي تهاجم دول بعينها مثل قطر وإسرائيل، بيأكد أن خوارزمية أداء الفيسبوك تعطي مساحات أكثر للمنشورات التي تحتوي على شائعات والمنشورات التى تعادى دول بعينها أيضا فقط.
وأضاف فتحي شمس الدين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه لمجرد شراء مساحة لا بأس بها من الفضاء الإلكترونى ستدعمك الفيسبوك وتضمن حمايتك من الهجوم وتساعدك بطرق غير مشروعة وحسابات مزيفة.
وأشار إلى أن الفيسبوك يعطي مساحة انتشار أقل للصفحات الوطنية التي تتبني خطاب واضح واتجاه سليم نحو الدفاع عن وطنهم فى الفضاء الإلكترونى، وهذا باختصار هو حروب الجيل الرابع السيطره على المعلومات وتوجيه المستخدمين نحو افكار معينه ومنع أفكار أخرى.
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