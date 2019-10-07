البورصات الأوربية تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

واصلت البورصات الأوربية التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن سجلت أكبر تراجع أسبوعي في شهرين، إذ سلطت بيانات ضعيفة للطلبيات الصناعية في ألمانيا الضوء على المخاوف من ركود يلوح في الأفق بينما ينتاب القلق المستثمرين قبل محادثات تجارية مهمة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.





وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بعدما هوى ثلاثة بالمئة في الأسبوع الماضي بفعل التوترات بسبب الحرب التجارية عبر الأطلسي ومجموعة من البيانات الأمريكية والأوروبية الضعيفة.





ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعد بيانات أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية في المانيا بزيادة طفيفة عما كان متوقعا.





وهبطت أسهم بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز المدرجة في لندن 0.7 بالمئة بعد تقرير في مطلع الأسبوع أشار لعزم المجموعة إلغاء ما يصل إلى عشرة آلاف وظيفة لخفض التكاليف.





وقلصت البورصات الأوربية خسائرها الأسبوعية في ختام تعاملات يوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الأمريكي، لتصبح 3 بالمائة.