البورصات الأوربية تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:58 م
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وكالات
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واصلت البورصات الأوربية التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن سجلت أكبر تراجع أسبوعي في شهرين، إذ سلطت بيانات ضعيفة للطلبيات الصناعية في ألمانيا الضوء على المخاوف من ركود يلوح في الأفق بينما ينتاب القلق المستثمرين قبل محادثات تجارية مهمة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بعدما هوى ثلاثة بالمئة في الأسبوع الماضي بفعل التوترات بسبب الحرب التجارية عبر الأطلسي ومجموعة من البيانات الأمريكية والأوروبية الضعيفة.
ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعد بيانات أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية في المانيا بزيادة طفيفة عما كان متوقعا.
وهبطت أسهم بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز المدرجة في لندن 0.7 بالمئة بعد تقرير في مطلع الأسبوع أشار لعزم المجموعة إلغاء ما يصل إلى عشرة آلاف وظيفة لخفض التكاليف.
وقلصت البورصات الأوربية خسائرها الأسبوعية في ختام تعاملات يوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الأمريكي، لتصبح 3 بالمائة.
وارتفعت أسهم قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والرعاية الصحية بأكثر من 1 بالمائة لكل منهم اليوم، بينما هبطت أسهم السيارات بنحو 0.7 بالمائة.
وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بنحو 136 ألف وظيفة بأقل من المتوقع، لكن معدل البطالة سجل أدنى مستوى في 50 عاماً وهو ما ساهم في ارتفاع "وول ستريت" بشكل ملحوظ خلال التعاملات.
وعلى صعيد تطورات البريكست صرح رئيس المجلس الأوروبي بأنه منفتح أمام اقتراحات رئيس الوزراء البريطاني حول البريكست لكنه في الوقت نفسه غير مقتنع بها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح أمس بأنه شعر وأنه صنع محاولة صادقة من أجل رأب الصدع مع مشرعي الاتحاد الأوروبي.
ويحل الموعد النهائي للبريكست في 31 أكتوبر الجاري.
وعانت الأسهم الأوروبية من خسائر قوية خلال الأسبوع الجاري مع البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال بشأن قطاعي الصناعة والخدمات.
وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 380.2 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية تقارب 3 بالمائة.
كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمائة عند 5488.3 نقطة، بينما تراجع بنحو 2.7 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.
أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فصعد بنسبة 1.1 بالمائة عند 7155.3 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 3.6 بالمائة.
فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.7 بالمائة مُسجلاً 12012.8 نقطة، في حين انخفض بنسبة 2.2 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.
وبحلول الساعة 4:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.0977 دولار.
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