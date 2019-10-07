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سيناتور أمريكي يدعو "ترامب" للتراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:50 م
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سيناتور أمريكي يدعو ترامب للتراجع عن قرار الانسحاب من سوريا
السيناتور ليندسي جراهام
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وكالات
 
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دعا السيناتور ليندسي جراهام الجمهوري، المقرب جداً من الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، دونالد ترامب إلى "العودة عن قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا"، معتبراً أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال السيناتور الجمهوري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "إذا طبقت هذه الخطة التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد"، "فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار"، وأتوقع "أن يلقى دعماً واسعاً من قبل الحزبين".

وحذر السيناتور النافذ عن كارولاينا الجنوبية، من أن "قرار ترامب يضمن عودة تنظيم داعش"، كما أن "التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أمريكا".

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وقال: إن "مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلفة للغاية".

وكان ترامب قال في وقت سابق، إنه "يريد ترك أطراف النزاع تحل الوضع بنفسها".

ورغم أنه حليف مقرب لترامب، عارض جراهام الانسحاب الأمريكي من سوريا، الذي أعلنه البيت الأبيض في نهاية السنة الماضية.

واليوم، بدأت القوات الأمريكية المنتشرة في شمال سوريا الانسحاب من نقاط قريبة من الحدود التركية، وأعلنت الأمم المتحدة أنها "تستعد للأسوأ".

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر، وأن العملية في سوريا قد تبدأ في أي وقت.

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