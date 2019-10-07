جماهير ريال مدريد تُحرج زيدان.. وتجبره على إشراك هذا اللاعب

رددت جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو اسم النجم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز بعد الهدف الذي سجله أمام غرناطة، مما يعني أن الجماهير تُريده، على الرغم من أن مدربه زين الدين زيدان منحه بضع دقائق في المباريات الأخيرة.





وأضافت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن خاميس رودريجيز والبيرنابيو كان لديهم لم شمل سعيد بعد صيف كان فيه الكولومبي قد وضع قدم ونصف خارج النادي، لكنه بقي أخيراً واستقبله مشجعوا مدريد بأذرع مفتوحة، حيث أن تلك العلاقة ليست بالجديدة، حتى ماقبل انخفاض مستواه ورحيله نحو بايرن ميونيخ الألماني، كان خاميس لاعبا محبوب من جماهير البيرنابيو.





ومع زيدان، فإن المصالحة في الوقت الحالي هي فقط في منتصف الطريق كان من أوائل وأحد أبرز اللاعبين ضد ليفانتي واشبيلية وباريس سان جرمان، وعلى الرغم من أنه منذ تلك المباراة في سانشيز بيزخوان لم يدخل ضمن التشكيلة الاساسية.





الجدير بالذكر ان خاميس لعب فقط 21 دقيقة ضد أوساسونا وأتلتيكو مدريد وبقي خارج القائمة ضد بروج لبعض الانزعاجات غير زيدان الرسم الى 4-2-3-1 الذي سمح للقهوجي بلعب بمركز الوسط المتقدم ومع العودة إلى خطة 4-3-3 ارسلت خاميس رودريغيز لمقاعد البدلاء.





كان هذا هو هدفه الأول بعد عودته وحصل عليه ضد غرناطة، المنافس نفسه الذي سجل ضده اخر هدف له مع الريال في 6 مايو 2017 ، بعد 882 يوما وبعد مهمة استمرت لموسمين في بايرن، رأى خاميس النور مرة أخرى رفقة مدريد.





بعض الأمور تجعلك أقرب إلى حلمك، النجاح في مدريد، فبعد ان غادر الكولومبي إلى ميونيخ بخيبة أمل بسبب قلة الدقائق، واقتناعا منه بأن دوره كان غير واضح ومع ذلك، الآن لديه فرصة جديدة بعد تغير موقف زيدان الفرنسي منحه فرصة جديدة.



