فرنسا تطلب من تركيا بتجنب أفعال تتعارض مع مصالح التحالف الدولي





صرحت دولة فرنسا، اليوم الاثنين، بطلبها من تركيا تجاه تجنب الأفعال، التي تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لتنظيم "داعش".





وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".





وأضاف أردوغان، أن "المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر، وأن العملية في سوريا قد تبدأ في أي وقت".





وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن القوات التركية ستمضي قريباً في عمليتها العسكرية، التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها "منطقة آمنة"، وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.





من جانبه، قال مسؤول تركي كبير: "سننتظر على الأرجح خروج القوات الأمريكية في سوريا من منطقة العمليات قبل بدء هجوم".





وجاءت تصريحات أردوغان، فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "تركيا ستواصل معركتها ضد جماعة داعش الإرهابية، ولن تسمح له بالعودة بشكل أو بآخر".





وظل رجب طيب أردوغان، يهدد منذ أشهر بشن هجوم عسكري على القوات الكردية في شمال سوريا، التي تعتبرها حكومته إرهابية، لطردها من منطقة حدودية شرق نهر الفرات.



