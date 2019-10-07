عاجل.. سلاح جديد في الزمالك بقضية جينيراسيون فوت
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:36 م
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هاني عصام
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يسعى مسئولو نادي الزمالك لتأمين أنفسهم من كل الاتجاهات في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.
وجاء قرار إدارة الزمالك بتجهيزملف بكل المستندات للحفاظ على موقف النادي في تلك القضية تحسبًا لصدور أي قرار ضد الزمالك من قبل الاتحاد الافريقي.
ويأتي على رأس المستندات التي يؤمن بها الزمالك نفسه خطاب الأمن بتأجيل اللقاء بالإضافة إلى خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل تلك المواجهة.
وطمأن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة الزمالك في الساعات الماضية وصدور قرار لصالحهم في تلك القضية التي سيتم الإعلان عن القرار الرسمي لها غدًا الثلاثاء.
ومن المنتظر إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل سواء على صعيد دوري أبطال افريقيا أو كأس الكونفدرالية الافريقية.
وكان لقاء الذهاب بين الزمالك وبطل السنغال على ملعب الأخير قد انتهى بفوز جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف واحد.
ويؤمن مسئولو الزمالك حتى الآن بكل حقهم في تلك القضية وأنهم لم يصدر منهم أي خطأ حتى الآن في الملف ونفذوا قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم فيما يتعلق بتأجيل اللقاء
وجاء قرار إدارة الزمالك بتجهيزملف بكل المستندات للحفاظ على موقف النادي في تلك القضية تحسبًا لصدور أي قرار ضد الزمالك من قبل الاتحاد الافريقي.
ويأتي على رأس المستندات التي يؤمن بها الزمالك نفسه خطاب الأمن بتأجيل اللقاء بالإضافة إلى خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل تلك المواجهة.
وطمأن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة الزمالك في الساعات الماضية وصدور قرار لصالحهم في تلك القضية التي سيتم الإعلان عن القرار الرسمي لها غدًا الثلاثاء.
ومن المنتظر إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل سواء على صعيد دوري أبطال افريقيا أو كأس الكونفدرالية الافريقية.
وكان لقاء الذهاب بين الزمالك وبطل السنغال على ملعب الأخير قد انتهى بفوز جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف واحد.
ويؤمن مسئولو الزمالك حتى الآن بكل حقهم في تلك القضية وأنهم لم يصدر منهم أي خطأ حتى الآن في الملف ونفذوا قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم فيما يتعلق بتأجيل اللقاء
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