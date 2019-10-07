صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأثنين

إختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشر من مشتريات المصريين وأيضاً الأخبار الإيجابية علي الإقتصاد ككل بعد خفض سعر الغاز لبعض الصناعات وكذلك أسعار البنزين ، في إطار التسعير التلقائ للمحروقات ، وصفقة بايونير والتي إنعكست جميعها علي جميع الأسهم المستفادة من تلك القرار إيجابياً .





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 14,23.1.7 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 530.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوي 1.416.3 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغت قيمة التداول بالبورصة بنحو 942.7 مليون جنيه، من خلال 260.3 مليون سهم عبر 26.5 ألف عملية بيع وشراء.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





إتجهت تعاملات المصريين للشراء خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين حيث سجلت 191.3 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات العرب والأجناب للبيع وسجلو نحو 18.7 مليةن جنيه ، 178.6 مليون جنيه علي التوالي

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وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن قرار خفض اسعار الغاز للنشاط الصناعي هو من أول القرارات التي دعمت تحرك العديد من القطاعات المتواجدة في البورصة كقطاع الحديد والصلب ، قطاع الالومنيوم قطاع الاسمنت .





وأوضحت رمسيس في تصريح خاص ل" فجر " أنه بالرغم من رؤية البعض ان هناك تحديات تحيط بتلك القطاعات إلا ان تاثير الخبر واضح سوقياً علي الأسهم ، وطالعتنا الصحف اليوم عن نية هيئة الرقابة المالية علي خفض تكلفة التداول في البورصة بنسبة قد تفوق ال25%، وتوقع الأثر الايجابي علي ضخ سيولة وزيادة تعاملات زات الجلسة والتي كانت ارتفاع التكلفة يحد من اقبلهم علي التداول .

















من جانبه ، أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي بكافة المؤشرات مدعومة ببعض الأحدث الإيجابية التي جعلت من البورصة هي الإتجاه الأرجح والأكثر جزباً للإستثمار ، وذلك بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، وبالأضافة أيضاً الي قرار الوزراء بالأمس بتخفيض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً علي اللتر ، مما أدي الي تماسك كبير بالمؤشر الرئيسي والذي هبط مع بداية تعاملات أمس ولكن سرعان ماقلص من تراجعاته ليستقر خلال تعاملات الأسبوع عند مستوي 14217.8 نقاط وبنسبة صعود بلغت 2.60% ، وفيما يلي تقرير بحركة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أول أسبوع من شهر أكتوبر كالتالي



