اعتقال شبية أنجيلينا جولي في إيران بتهمة إهانة المقدسات

القت السلطات الإيرانية، القبض على سحر تبر، شبيهة النجمة الأمريكية، أنجيلينا جولي، بتهمة التحريض على العنف والفساد، إحدى نجمات إنستجرام ، التي حصدت شهرة واسعة بعدما نشرت صورا لها إثر خضوعها لعمليات تجميل غيرت شكل وجهها بشكل جذري، اعتقلت بأمر من محكمة في العاصمة طهران مكلفة بالنظر في الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي، دون توضيح متى جرى توقيفها.

وجذبت الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً، اهتمام وسائل الإعلام، بعدما نشرت عدة صور ومقاطع فيديو، بدت خلالها "وكأنها نسخة مرعبة من أنجلينا جولي"، بحسب وصف محرر بي بي سي للشرق الأوسط، سباستيان آشر.





وأثارت تبر قلق المتابعين على موقع إنستغرام؛ حينما زعمت أنها خضعت لعشرات العمليات التجميلية لتحاكي هيئة النجمة الأمريكية، وظهرت بعينين جاحظتين، وابتسامة واسعة، وخدين غائرين، وأنف كاريكاتوري.





وبعد أن جذبت تبر المزيد من المتابعين على إنستغرام، ممن روّعتهم صورها، عادت وألمحت إلى أنها وضعت الكثير من مساحيق التجميل، كما قامت بمعالجة الصور ببرنامج الفوتوشوب، لتبدو في تلك الهيئة الشبحية، بمعنى آخر، حوَّلت نفسها لما يشبه التركيب الفني.





أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن السلطات اعتقلت تبر بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بشأنها.





واتُّهمت تبر بازدراء الإسلام، والتجديف والحث على العنف والرذيلة، وإهانة الزي الإسلامي، كما تم حذف حسابها على موقع إنستغرام، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة ممن تورطوا في ملاحقات قضائية من المؤثِّرين ومدوني الأزياء في إيران.



