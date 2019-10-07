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الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم "الممر": "كرهناك" (صور)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:15 م
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الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم الممر: كرهناك (صور)
اياد نصار
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وجه الجمهور لـ إياد نصار بطل فيلم الممر رسائل تعبر عن مدى براعته في الدور الذي قدمه لدرجة كرههم الشديد لشخصية الضابط الاسرائيلي الذي قدمها في فيلم الممر، بعد عرضه أمس عبر قناة on e.

وقدم إياد نصار في فيلم الممر، شخصية ضابط جيش الدفاع الإسرائيلي، مما لاقي إعجاب جمهوره نظرا لبراعته وتجسيد شخصية الضابط الإسرائيلي كما تجب أن تكون.

وتصدر إياد نصار، هاشتاج مواقع التواصل الإجتماعي وتريند جوجل اليوم بعد نجاح  فيلم الممر.

وأثار الفنان إياد نصار، إعجاب جمهوره ومتابعيه لدرجة كرههم الشديد للشخصية التي قدمها في الممر، وجاءت التعليقات في الصور أسفل الخبر شاهدها.

ويتم إعادة فيلم الممر، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة الـ5 مساء.

وفيلم الممر تم عرضه مساء أمس الأحد في تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، كما أن الفيلم حقق إيرادات مذهلة.

كما شارك في بطولة فيلم لممر عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، وغيرهم.
الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم "الممر": "كرهناك" (صور)
الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم "الممر": "كرهناك" (صور)
الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم "الممر": "كرهناك" (صور)
الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم "الممر": "كرهناك" (صور)
الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم "الممر": "كرهناك" (صور)
الجمهور لـ إياد نصار بعد نجاح فيلم "الممر": "كرهناك" (صور)
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