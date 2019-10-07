إياد نصار يكشف لـ"الفجر الفني" سبب نجاح شخصيته في (الممر)

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تصدر الفنان اياد نصار، محركات البحث مساء امس، وذلك بعد عرض فيلم "الممر" على إحدى القنوات الفضائية، وانقسمت السوشيال ميديا لجزء من فئة البنات يغازلوا شخصيته مازحين: "انت عدونا بس مسامحينك" وآخرين: "استخبي لان الشعب قلب الموضوع بجد".



وكان قد كشف اياد نصار، تفاصيل شخصيته اثناء ندوة "الفجر الفني" منذ فترة حيث أكد أنه واجهته عدد من الصعوبات خلال تجسيده لشخصية ظابط إسرائيلي ضمن أحداث فيلم "الممر"، وذلك بالرغم من أصوله الفلسطينية.



وأكد أنه مؤمن بالقضية الفلسطينية وغير متعاطف مع العدو مشيرا إلي انه حاول تجسيد هذه الشخصية بتفاصيلها.



وانه يخلد الفيلم بطولات اشخاص حقيقين من الفرقة 39 جلسنا معهم و شعرنا منهم إحساس الوطنية الحقيقي غير الانتفاعي، وطنية بمستوى مفرح و محزن حيث انها لم تعد موجودة بهذا الشكل".



وتابع: "دائمًا ما يسمع الجيل الجديد عن حرب الاستنزاف ولكنه يجهل أهميتها، وكيف ساعدت في تأهيل الجيش للنصر و الدعم المعنوي الذي قدمته و ساعد الجيش في استرداد قوته مجددًا، وهذا ما جذبني لتسليط الضوء عليها و ابراز اهميتها للشباب في وقتنا الحالي، بجانب اختفاء الأعمال الحربية من على الساحة الفنية لوقت طويل فكان لابد وأن يتم إعادة صياغتها بالتقنيات الحديثة الموجودة حاليًا، وأنا واثق أن هذا الفيلم سيظل داخل مكتبات العديد من الأشخاص".



قصة فيلم الممر



يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.





ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





وتجمع عدد كبير من الجمهور مساء أمس، لمشاهدة فيلم الممر عبر القنوات الفضائية الناقلة له، وخيمت بينهم حالة من الملحمة الوطنية كما وصفها البعض، حيث أن لأول مرة يتسبب عمل فني في توحيد صفوف الجمهور وتجمعهم لمشاهدته في وقت واحد.





القنوات الناقلة لفيلم الممر



كما ستعرض شاشة قناة DMC فيلم الممر يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11 مساءًا، كما سيتم إعادة عرضه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.





يشارك في بطولة فيلم الممر نخبة كبيرة من أهم النجوم وهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.





جدير بالذكر أن قناة ON E قد تصدر إسمها هي الأخرى تريند جوجل بالمركز الأول، وذلك بعد عرض فيلم الممر لأول مرة مساء أمس الأحد.



