1.1 مليار دولار حجم الاستثمار الصيني المباشر في السعودية خلال 6 أشهر

قال تشن وي تشنج سفير الصين لدى المملكة إن حجم الاستثمار الصيني المباشر في المملكة وجميعه غير مالي بلغ أكثر من 1.1 مليار دولار خلال الفترة بين (يناير) و(يونيو) من العام الجاري.





وأشار إلى أن الاستثمار المباشر الصيني في الدول العربية تخطى 922 مليون دولار خلال الفترة نفسها، منه 916 مليون دولار استثمار مباشر غير مالي.





وأكد أن الصين والمملكة تتمتعان بتكامل قوي وإمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، حيث إن هناك مجالات واسعة للتعاون، مثل إنتاج القدرات، والمجمعات الصناعية والتمويل والصناعات التقليدية والناشئة.





وقال السفير الصيني إن "رؤية المملكة 2030" ومبادرة الحزام والطريق تشتركان في مصالح متشابهة إلى حد كبير، ولا سيما أن الالتحام الاستراتيجي بين البلدين أوجد بيئة تنموية واعدة لاستغلال فرص التعاون والارتفاع بمستواه.





وأشار إلى أن البلدين في الوقت الحاضر يعملان على إيجاد مجالات جديدة لتعزيز التعاون، وتحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مبينا أن القطاع الخاص يحافظ على علاقات مشتركة جيدة، متوقعا أن تكون آفاق التعاون في مجال الاستثمار أرحب.









وحول خطط الصين لافتتاح أول فرع لبنك الصين في الرياض، أكد السفير تشن وي تشنج أنه تم عقد أول دورة للجنة الفرعية المالية للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى في بداية هذا العام، ودخل التعاون المالي بين الصين والمملكة في المسار السريع.









وأضاف: "أن فريق العمل التابع لبنك الصين قد استكمل الإجراءات المحلية اللازمة، وأجرى عدة جولات متقدمة من المحادثات مع مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث سيقود بنك الصين، وفدا للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة خلال الشهر الجاري، مبديا ثقته بالجهود المشتركة من الجانبين.









وقال: "يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه مبادرة الحزام والطريق إنجازات بارزة ونتائج مثمرة، حيث وقعت 136 دولة و30 منظمة عالمية، 195 ملفا تعاونيا حول البناء المشترك للحزام والطريق في أواخر أغسطس عام 2019.









وأكد أن حجم تجارة السلع بين الصين ودول الحزام والطريق تخطت ستة تريليونات دولار من عام 2013 إلى 2018، كما تخطى الاستثمار الصيني المباشر إلى دول الحزام والطريق نحو 90 مليار دولار.









وأفاد بأن الصين أقامت الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، حيث حضر رؤساء من 38 دولة وستة آلاف ضيف أجنبي، ووصل إلى 283 نتيجة في ستة قطاعات، مؤكدا أن الجانب الصيني يستعد لدفع التعاون الدولي حول البناء المشترك العالي الجودة للحزام والطريق إلى مزيد من النتائج الجديدة.









وحول الحرب التجارية التي تدور رحاها بين كل من الصين وأمريكا قال السفير تشن وي تشنج: "الحرب التجارية لا يوجد فيها فائز، ونرجو من الجانب الأمريكي حل المشكلة معنا عبر التشاور والتعاون بسلوك هادئ، وعلى أساس المساواة والاحترام المتبادل، لإيجاد حل حقيقي للاحتكاك التجاري.









وختم حديثه بأن الصين والسعودية دولتان مهمتان في العالم ولهما آفاق واسعة ونتائج مثمرة في السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، منوها بدور المملكة كمصدر عالمي للطاقة، والعضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين.









ونقل السفير قول الرئيس الصيني شي جين ينج: "يسرني أن أكون شاهد على تحقيق المملكة إنجازات عدة في الإصلاح والتنمية في ضوء "رؤية 2030"، مؤكدا أن تطلع الشعوب إلى المعيشة الجميلة هو غايتنا.









وأضاف: "الإصلاح السعودي يحقق الرؤية نفسها لمعيشة سعيدة مثل الإصلاح والانفتاح الصيني، مؤكدا ثقته بأن المملكة ستحقق جميع الأهداف لـ"رؤية 2030" تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".