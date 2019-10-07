لينك جدارة للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة للجنسين.. اعرف الشروط وطريقة التسجيل
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:54 م
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، على 21 وظيفة إدارية شاغرة، واتاحت الوزارة التقديم على الوظائف على موقع جدارة، وفيما يلي نستعرض معكم لينك موقع جدارة للتسجيل والتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة، وأهم شروط الوظائف.
جدارة.. شروط الوظائف الشاغرة في وزارة الحج والعمرة 1441
- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية و الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية "درجة البكالوريوسط.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية ، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة .
الفئات المستهدفة لوظائف وزارة الحج والعمرة
جدارة.. عدد الوظائف الشاغرة في وزارة الحج والعمرة 1441
بلغت وظائف وزارة الحج والعمرة عدد 21 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء وتبدأ من المرتبة الرابعة حتى التاسعة حيث أن يوجد:
- وظيفة واحدة للرجال في المرتبة الرابعة
- وظيفة واحدة للرجال في المرتبة الخامسة
- 5 وظائف للرجل و4 للنساء في المرتبة السادسة
- وظيفتين للنساء في المرتبة السابعة
- أربعة وظائف للنساء في المرتبة الثامنة
- أربعة وظائف للنساء في المرتبة التاسعة
آلية التقديم على وظائف وزارة من قبل المتقدمين عبر جدارة
- الدخول على نظام جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
- يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.
- على كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة للجنسين.
طريقة التسجيل في موقع جدارة
- عند دخول المتقدم على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد في موقع جدارة، يجب الضغط على عبارة "تسجيل جديد" في أعلى الصفحة.
- إضافة رقم الهوية الوطنية "الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون أي فواصل".
- إضافة تاريخ الميلاد للمتقدم "التاريخ الهجري".
- إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.
- ثم الضغط على عبارة "استمرار" أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل، وقد يستغرق نظام موقع جدارة بعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية.
- عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، ويجب على المتقدم أو المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة به، وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بيانات المسجل الشخصية عليه التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.
- إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم أو المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.
- إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أو المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، علما بأن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط ارتباطًا كليًا، بتحقق تواصل الوزارة مع المتقدمين لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.
خطوات وطرق تسجيل الدرجة العلمية على موقع جدارة
يجب على المتقدم إضافة جميع الحقول بشكل كامل مع مراعاة صحة المعلومات المضافة، ثم يبدأ المتقدم بإضافة بياناته كما يلي:
- تحديد الدرجة العلمية الحاصل عليها المتقدم بموجبها.
- تحديد المؤسسة العلمية التي تم التخرج منها.
- تحديد نظام الدراسة الذي أنهى بواسطته تعليمه للدرجة العلمية المتقدم بها سواء "انتظام - انتساب - تعليم عن بعد".
- التخصص "كما هو مسجل في الدرجة العلمية من مصدرها".
- تحديد نوع المعدل، أي من ("4"، أو من "5"، أو نسبة مئوية)، وتحديد المعدل "حسب ما هو مسجل في الدرجة العلمية".
- تحديد نوع الدرجة العلمية سواء كانت (تربوية - غير تربوية + الدبلوم العام في التربية - أو غير تربوية).
- إضافة تاريخ التخرج "وهو تاريخ تحرير الوثيقة" يقصد به تاريخ اعتماد الوثيقة باليوم والشهر والسنة من الجامعة أو الكلية أو المعهد التي تخرج منها، حيث أن تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة متطلب أساسي لاعتماد الدرجة العلمية، وعدم اكتمال تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة سيؤدي إلى عدم اكتمال متطلبات التقديم على موقع جدارة، لإيضاح التاريخ المقصود يمكن الأخذ بالتالي:
- تاريخ انعقاد مجلس الجامعة المعتمد لنتائج التخرج والمدون في الوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر.
- تاريخ التخرج المحرر بالوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر.
- تاريخ تحرير الوثيقة المدون بها باليوم والشهر والسنة.
- من لم يتوفر في درجته العلمية تاريخ اعتماد الوثيقة من مصدرها أو تحرير الوثيقة وفقًا لما أشير إليه في الفقرات السابقة، عليهم مراجعة قسم القبول والتسجيل بالمؤسسة التعليمية التي تم التخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي باليوم والشهر والسنة، ومن ثم يسجل في موقع جدارة.
- يشترط ألا يكون تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم على الإنترنت سابقاً لتاريخ اعتماد مجلس الجامعة للنتيجة.
- من متطلبات استكمال طلب التقديم ارفاق نسخة من الدرجة العلمية المتقدم بها التي حددت بياناتها في الجزء الخاص بالدرجة العلمية من الطلب وفقاً للمواصفات المحددة في النموذج.
- تحديد كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 خانات ومكونة من أرقام وحروف الحروف باللغة الإنجليزية تحتوى على حرف كبير واحد على الأقل، من ثم تأكيد كلمة المرور.
- توقيع الإقرار الخاص بتأكيد صحة ودقة البيانات التي تمت إضافتها من خلال التأشير في المربع الخاص أمام عبارة الإقرار وتحمل مسؤولية صحة البيانات ولا يعتبر الطلب مكتملاً إلا بعد تأكيد الموافقة على الإقرار.
- الضغط على عبارة "حفظ" أسفل الصفحة لحفظ الطلب.
- ثم تأتي مرحلة التدقيق والتحقق من وزارة الخدمة المدنية.
مرحلة التدقيق والتحقق
- من شروط التقدم للإعلانات الوظيفية بمختلف السلالم اجتياز مرحلة التدقيق والتحقق عبر موقع جدارة.
- في حال رفض نسخة الوثيقة المرفقة من قبل المتقدم أو المتقدمة لعدم جودة التصوير مما أثر على وضوح البيانات يتاح للمتقدمين إعادة بعث نسخة أخرى بجودة عالية خلال يومين من تاريخ رفض النسخة الأولى بعد ذلك يتم الغاء الطلب وعلى المتقدم إعادة بناء طلبه من جديد.
- يرسل موقع جدارة نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق من المرفقات عبر البريد الإلكتروني الذي حدده المتقدم في معلومات الاتصال بالطلب.
- يحق للمتقدم رفع اعتراض على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق التي يتم عرضها له في سجل التدقيق والتحقق والتصحيح الذي أجرته الوزارة على بياناته بموجب النسخة المرفقة من قبله خلال ثلاثة أيام تبدأ من وقت إرسال النتيجة من الوزارة للمتقدم عبر البريد الإلكتروني، لن ينظر في الاعتراضات التي تتجاوز التوقيت المحدد أعلاه.
- يعتبر رأي مسئول النظر في اعتراضات المتقدمين أو المتقدمات على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق نهائيًا ويتم الالتزام به واعتماده.
- لا يمكن التعديل أو الإضافة على الدرجة العلمية في الطلب أثناء مرحلة التدقيق والتحقق.
- يتم الربط مع التعليم لجلب بيانات المؤهل العلمى للمتقدم وتظهر الحقول التالية: (المؤسسة التعليمية- المؤهل العلمى - نوع المؤهل -المعدل - نوع المعدل - تاريخ التخرج).
الوظائف التعليمية متاحة على جدارة
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، عن مجموعة من الوظائف التعليمية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك نظرًا لتوفير فرص عمل للمواطنين اللذين يبحثون عن عمل.
وشهد موقع جدارة إقبال كثيف على الوظائف التعليمية على من قِبل المواطنين من الجنسين، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، والذي يقوم بعرض الوظائف الجديدة المتاحة مباشرة.
وعرض الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة في كل وظيفة من وظائف جدارة التعليمية 1441، كما صنف هذا الموقع بأنه أهم المواقع الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحصل على زيارات كثيرة من مختلف الشباب الذين يرغبون في التوظيف في جميع التخصصات، ومن أهم مزايا هذا الموقع أنه يساعد على التخلص من مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية.
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