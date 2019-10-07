سواريز مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو، في ختام منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وطرحت صحيفة "آس" الإسبانية سؤال بعد حصول لويس سواريز نجم برشلونة على إنذار في مباراة أمس حيث عنونت: " هل تغاضى لاهوز عن طرد سواريز ؟".

وتابعت: "في الدقيقة 60 سقط سواريز وقال له الحكم (لا يمكنك التحدث.. لا تحاول خداعي)، ورد سواريز بابتسامة ساخرة".

واختتمت: "ووفقاً من المادة 117 من قانون العقوبات ان توجيه حركات اساءة للحكم يعاقب عليها اللاعب من مباريتين إلى ثلاثة".