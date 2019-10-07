وزيرة الاستثمار ورئيس صندوق "إيفاد" يفتتحان مكتباً إقليميا للصندوق فى القاهرة،

افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اليوم الاثنين، مكتباً إقليميا للصندوق فى القاهرة، يخدم 7 دول فى المنطقة، وذلك بحضور الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الاقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق، و دينا صالح، مديرة المركز شبه الإقليمي للصندوق.





وأعربت الوزيرة عن سعادتها بافتتاح الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد) مكتبا اقليميا له فى القاهرة، مشيرة إلى أن هذا جاء بعد سنوات من العمل المستمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والصندوق لتحسين حياة المواطنين خاصة سكان الريف.





وأوضحت الوزيرة، أن هذا المكتب سيساهم فى زيادة التعاون بين مصر والصندوق، خلال المرحلة المقبلة، ما يساهم في سرعة استجابة الصندوق لأولويات التنمية الزراعية المتكاملة في مصر خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا، ودعم صغار المستثمرين فى مجال الزراعة والشركات الناشئة، فضلاً عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الاكثر احتياجا، ودعم المشروعات الزراعية في مصر، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة خاصة في المناطق الاكثر احتياجا.





وأكدت الوزيرة، أن مصر داعمة لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق بالقاهرة، كتطبيق أصيل لدور مصر الريادي في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، لتعزيز معرفة الخبراء الدوليين باحتياجات المزارعين والمستهلكين بالمنطقة، والتحديات التي تواجههم.





وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد"، إن هذا المكتب يخدم كمركز استراتيجي للتنمية الريفية لأعمال الصندوق في الحد من الفقر، وتمكين النساء والشباب، وخلق فرص عمل في المنطقة.





وأشار إلى أن احتضان القاهرة لأول مكتب إقليمي للصندوق في المنطقة سيوفر الدعم الفني للمزارعين بالمنطقة العربية، خاصة في الدول التي شهدت صراعات مثل سوريا، ما يتماشى مع توجه مصر الخارجي واستهدافها المشاركة في دعم وإعادة إعمار الدول المتضررة من الصراعات.















